نائب محافظ الغربية يوجه بشن حملات مرافق وإشغالات بالمحلة للحد من كورونا

أعطى الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية اليوم توجيهاته إلى اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بأهمية شن حملات موسعة تضم مفتشي الصحة والأغذية والتموين ومرافق وإشغالات على مستوى كل المحلات التجارية لتطبيق كل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار عدوى فيروس "كورونا".





اقرأ أيضا: رئيس حي ثان طنطا: طرح 7 محلات مستردة للمحافظة للإيجار بالمزاد العلني.. صور





كما شدد نائب محافظ الغربية فى تعليماته بأهمية التنسيق الكامل مع قطاعات التموين والصحة والإشغالات والبيئة والإنقاذ المركزي والأحياء والطب البيطري والرقابة والمتابعة الميدانية لإحكام الرقابة الميدانية.





كما أسفرت الحملات عن تحرير 9 محاضر، نظافة وشهادة صحية واشغال بالطرق ومصادرة 25 كرسى، 4 ترابيزات، 2 حامل بالمقاهي والكافيهات وبالمطاعم تم تحرير 13 محضرا، مزوالة نشاط بدون ترخيص وعدم حمل شهادة صحية ونظافة وإشغال وإنتاج خبز ناقص.





كما تم تحرير 4 محاضر، غلق وعدم حمل شهادة صحية ونظافة وعدم وجود لوحة مواعيد بمحال الحلويات وشملت الحمله تحرير 11 محضرا منها عدم وجود شهادة صحية لمحل جزارة ووحدات طعام متنقلة وإشغال لكشك ومحاضر إنتاج خبز ناقص كما حرر محضر لمحل بلايستيشن ومعرض جرارات.