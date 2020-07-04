اتحاد الفلاحين يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الطماطم الفترة المقبلة

قال محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين، إن أسعار الطماطم حتى الآن منخفضة ، ولاتوجد أى مؤشرات على ارتفاع أسعارها خلال الفترة القادمة ، موضحًا أن ماحدث العام الماضى من ارتفاع فى أسعارها كان بسبب فواصل العروات.





وأضاف "فرج" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك إنتاجا قادما من الطماطم من وادى النطرون وهذا سيغطى فواصل العروات مما يجعل هناك استقرارا فى الأسعار.









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وأشار "رئيس اتحاد الفلاحين" إلى أن هناك بعض التجار تثير مثل هذه الشائعات من أجل احتكار الأسواق لذا لابد من التحقق من الشائعات قبل تصديقها.







