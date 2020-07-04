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أخبار البلد

اتحاد الفلاحين يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الطماطم الفترة المقبلة

السبت 04/يوليه/2020 - 05:09 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين، إن أسعار الطماطم حتى الآن منخفضة ، ولاتوجد أى مؤشرات على ارتفاع أسعارها خلال الفترة القادمة ، موضحًا أن ماحدث العام الماضى من ارتفاع فى أسعارها كان بسبب فواصل العروات.

وأضاف "فرج" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك إنتاجا قادما من الطماطم من وادى النطرون وهذا سيغطى فواصل العروات مما يجعل هناك استقرارا فى الأسعار.


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وأشار "رئيس اتحاد الفلاحين" إلى أن هناك بعض التجار تثير مثل هذه الشائعات من أجل احتكار الأسواق لذا لابد من التحقق من الشائعات قبل تصديقها.


ولفت إلى  اننا نزرع في مصر ما يقارب من  400 الف فدان طماطم طوال ايام العام  في 3 عروات اساسيه  هم ( الصيفيه والشتويه والعروه المحيره ) وينتهي اغلب محاصيل العروه الحاليه في أواخر شهر سبتمبر لتبدأ زراعة العروه الاساسيه التاليه  ونظرا لتداخل العروات فإن الطماطم تكون موجودة طوال ايام العام إلا ان قلة المعروض منها ما بين  العروات الاساسيه يؤدي إلي ارتفاع الأسعار نسبي.
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