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أخبار العالم

الصين تنتقد تدخل كندا في شئونها الداخلية

السبت 04/يوليه/2020 - 05:33 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
ردت الصين على انتقادات كندا لقانون الأمن القومي الخاص بهونج كونج في ثاني احتجاج خلال أسبوع مما يزيد من حدة التوتر في العلاقات بين البلدين.

وذكرت السفارة الصينية في أوتاوا في بيان على موقها أن كندا "تدخلت بقوة" في الشؤون الصين، مشددة على أن التشريع الجديد سيضمن الأمن في هونج كونج.

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو الجمعة إن بلاده علقت معاهدة تسليم المجرمين مع هونج كونج بسبب القانون.

فيما قال متحدث في سفارة الصين إن "بعض الدول الغربية ومنها كندا تتدخل في شؤون هونج كونج بذريعة حقوق الإنسان، وهو ما ينتهك بشدة القانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية".

وطبقت الصين القانون قبل أيام رغم احتجاج سكان هونج كونج وانتقادات الدول الغربية التي أكدت أن القانون يجعل هذا المركز المالي يسير في طريق الاستبداد.
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