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تشريعية النواب: مجلس الشيوخ يرسخ دعائم الديمقراطية.. فيديو

السبت 04/يوليه/2020 - 06:41 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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هاني حسين
قال  النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن التعديلات الدستورية الأخيرة  كانت نتيجة لإرادة الشعب المصري كي تكون مصر على غرار دول العالم بان تكون السلطة التشريعية بها بنظام الغرفتين وهما مجلس النواب والشيوخ .

وأضاف  إيهاب الطماوي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مجلس الشيوخ يعمل على  ترسيخ دعائم الديمقراطية داخل الدولة .

وتابع إيهاب الطماوي:" رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات استعرض تاريخ الحياة النيابية في مصر ودور مجلس الشيوخ في النظام البرلماني المصري ".

وأكمل  إيهاب الطماوي :"  عودة مجلس الشيوخ للبرلمان المصري ستكون  به اختصاصات واضحة تدعم زيادة إنتاجية السلطة التشريعية ".

ولفت ايهاب الطماوي:"  جودة التشريعات المقدمة من البرلمان بغرفتيه أكثر نفعا للصالح العام في الفترة المقبلة ".
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