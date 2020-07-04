وزارة النقل: 791 ألف راكب استخدموا مترو الأنفاق أمس

أ علنت وزارة النقل، عدد ركاب محطات مترو الأنفاق أمس الجمعة ، وبلغ عدد ركاب الخط الأول ٤٥٩ ألفا، والخط الثاني ٢٩٠ ألفا، والخط الثالث ٤١ ألفا، بإجمالي ٧٩١ ألف راكب.





وأعلنت وزارة النقل، اليوم السبت ، عدد ركاب قطارات السكة الحديد أمس، ووصل عدد الركاب إلى ٤٢٩ ألف راكب في جميع خطوط السكة الحديد.





وأكدت الوزارة أن عدد رحلات السكة الحديد، على جميع الخطوط بلغ 834 رحلة، وواصلت أعمال تطهير وتعقيم المحطات والقطارات وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





يذكر أنه تم تعديل جداول التشغيل اليومية لقطارات السكك الحديدية وتشغيل قطارات إضافية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتعديل ميعاد حظر المواصلات العامه ليبدا من الساعة ١٢ منتصف الليل حتى الرابعة صباحًا.





وكثفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جهودها لتعديل جداول التشغيل لتتماشى مع قرار مجلس الوزراء، وبما يسمح بتحقيق أقصى تشغيل ممكن على الشبكة خلال الفترة المسموح بها.