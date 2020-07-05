طاهر محمد طاهر يغازل جماهير الأهلي .. ويؤكد: طموحى المشاركة في أولمبياد طوكيو .. فيديو

قال طاهر محمد طاهر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، والمرشح للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء بداية الموسم المقبل، إنه لم يتحدث مع عماد النحاس، المدير الفني لذئاب الجبل، بشأن الرحيل إلى صفوف الأهلي.





وأكد طاهر محمد طاهر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لم أتحدث مع عماد النحاس والأمور التفاوضية أتركها لإدارة النادى "





وتابع: "جماهير الأهلي كبيرة ودعم كبير لأي لاعب".





وأكد طاهر محمد طاهر : "طموحي في الوقت الجاري، المشاركة في أولمبياد طوكيو".





وتابع: "الجيل الحالي قادر على صناعة الإنجاز وتحقيق نجاح كبير في الأولمبياد".