أخبار الفن | رانيا يوسف تتعرض للتحرش .. حبيبة أحمد فلوكس تظهر بـ المايوه.. فيديو نادر لـ عمرو دياب

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





نشرت الفنانة "صوفينار"، مقطع "فيديو" جديد لها، في أثناء قضاء إجازتها في شرم الشيخ، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"



نشر مغني المهرجانات حمو بيكا، صورة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها مع أحد أصدقائه، على مركب في أحد الشواطئ بالساحل الشمالي، في أول ظهور له بعد شائعة طعنه بـ مطواة.





تشارك كنزي ابنة الفنان عمرو دياب متابعيها بكل جديد عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.





دعمت الفنانة كندة علوش، صديقتها الفنانة رانيا يوسف، بعدما كشفت الأخيرة في تغريدة لها عبر تويتر، عن تعرضها للتحرش اللفظي على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.





نشرت الإعلامية اللبنانية ديالا مكي - حبيبة الفنان أحمد فلوكس، صورتين لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها على أحد الشواطئ بالمصايف، وهي بالمايوه.





كشفت الفنانة الشابة للا فضة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» عبر قناة mbc مصر الفضائية، حقيقة تعرضها للتحرش،



