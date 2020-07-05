AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بدون فرن .. طريقة عمل الحواوشي الكداب

الأحد 05/يوليه/2020 - 04:50 ص
الحواوشي الكداب
الحواوشي الكداب
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

يعشق أغلب الأشخاص تناول الحواوشي، بأنواعه اللحم والدجاج، ولكن انتشر مؤخرا الحواوشي الكداب.


اقرأ ايضا | طريقة عمل شاورما الدجاج بالبطاطس.. فيديو

يقدم الشيف شريف حطبي طريقة تحضير حواوشي كداب


مقادير الحواوشي الكداب

عيش بلدي
لحم مفروم مطهي
سجق مطهي
فلفل اخضر
بصل مبشور
طماطم مكعبات
فلفل أسود
جبنة موتزاريلا مبشورة
جبنة شيدر
زيت

طريقة عمل الحواوشي الكداب :

* يفتح رغيف العيش ويوضع بداخله البصل المبشور مع الفلفل الاخضر والطماطم وفلفل اسود

* يضاف اللحم المفروم والسجق والجبنة الشيدر ويدهن الرغيف من الخارج بالزيت

* يوضع الرغيف في صينية بها ورقة زبدة وتضاف الجبنة الموتزاريلا على الوجه

* يلف بورق زبدة ثم يغطى بورق الالمونيوم ويدخل الفرن ثم يقدم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل طاجن البطاطس بالبصل والجبن للشيف غادة عاطف

طريقة عمل حواوشي حار بأسهل الخطوات

بطاطس محشية بالدجاج والجبنة على طريقة الشيف غادة عاطف

طريقة عمل حواوشي باللحمة المفرومة

بأقل تكلفة.. طريقة عمل مقرمشات بالخبز.. فيديو

جددي سفرتك .. ​طريقة عمل بطاطس بوريه بالسجق .. فيديو

ترشيحاتنا

قد يكون لديه ورم في المخ.. طبيب نفسي يحلل شخصية أحمد بسام زكي

ليبيا.. تركيا تنشر منظومات دفاع جوي في قاعدة الوطية

نقصه يسبب مرضا خطيرا .. فيتامين مهم لصحة القلب والدماغ

وكيل إيريك تراوري: اللاعب يمتلك عروضا من أندية إماراتية وأتمنى انضمامه لـ الأهلي

الباز عن مقال إسعاد يونس: انزعجت بسبب الهجوم على صاحبة السعادة

إم جي تكشف عن ليفت المحدثة 2021

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السلايف حبايب .. كريم فهمي مع زوجته وهنا الزاهد بالأحمر تخطف الأنظار

للبنات فقط .. 3 أسباب غير متوقعة تؤدي إلى ظهور حب الشباب

نقصه يسبب مرضا خطيرا .. فيتامين مهم لصحة القلب والدماغ