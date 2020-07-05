بدون فرن .. طريقة عمل الحواوشي الكداب

يعشق أغلب الأشخاص تناول الحواوشي، بأنواعه اللحم والدجاج، ولكن انتشر مؤخرا الحواوشي الكداب.







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يقدم الشيف شريف حطبي طريقة تحضير حواوشي كداب



مقادير الحواوشي الكداب

عيش بلدي

لحم مفروم مطهي

سجق مطهي

فلفل اخضر

بصل مبشور

طماطم مكعبات

فلفل أسود

جبنة موتزاريلا مبشورة

جبنة شيدر

زيت

طريقة عمل الحواوشي الكداب :

* يفتح رغيف العيش ويوضع بداخله البصل المبشور مع الفلفل الاخضر والطماطم وفلفل اسود

* يضاف اللحم المفروم والسجق والجبنة الشيدر ويدهن الرغيف من الخارج بالزيت

* يوضع الرغيف في صينية بها ورقة زبدة وتضاف الجبنة الموتزاريلا على الوجه

* يلف بورق زبدة ثم يغطى بورق الالمونيوم ويدخل الفرن ثم يقدم.