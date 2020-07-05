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برلمان

برلماني يشيد بدور قطاع البترول في إنتاج مستلزمات مواجهة فيروس كورونا

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:27 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فريدة محمد
أشاد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب بالدور الاجتماعى المهم الذى يقوم به قطاع البترول والثروة المعدنية للمشاركة فى التخفيف على المواطنين من مواجهة جشع التجار واستغلال بعض الشركات انتشار فيروس كورونا فى رفع أسعار بعض المنتجات الخاصة بالتطهير والتعقيم، وذلك من خلال قيام شركة التعاون لتسويق البترول بطرح منتج جديد "جيل جديد" بكميات أولية يومية تبلغ ٥ آلاف عبوة بالمنافذ والمحطات التابعة لها وهو ما لاقى إقبالا منقطع النظير من الجمهور.

وقال " أبو جاد " فى بيان له اصدره اليوم ان اشادة عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" بجودة المنتج الذى يبلغ سعر بيعه للجمهور ٥٠ جنبها للعبوة الواحدة مقارنة بأسعار الشركات المتخصصة فى إنتاج المطهرات وأجهزة التعقيم المختلفة من رش أو جيل وغيرها من المنتجات هو دليل قاطع على نجاح الدور الوطنى لقطاع البترول بقيادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

واشاد النائب حسين أبو جاد بتأكيد المحاسب عادل عياد رئيس شركة التعاون للبترول التى أكد فيها أن الشركة تقوم بدور وطنى تجاه الدولة المصرية تنفيذا لتعليمات وتوجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بضرورة قيام القطاع بالتكاتف مع الشعب المصرى من خلال تقديم خدمات مباشرة متمثلة فى انتاج الكيماويات بجودة عالية من منظفات وكلور وغيرها من وسائل التعقيم الآمنة التي يتم تصنيعها بأيادى مصرية تابعة لقطاع البترول المصرى.

كما أوضح أن الشركة تلقت اتصالات عديدة من قبل شركات كبرى وموزعين لتسويق منتجاتها الخاصة بالجيل أو الكلور لما تتمتع به من جودة كبرى وقبل منها ثقة المواطنين كما يحدث حاليا من تفاعل عبر السوشيال ميديا من فيس بوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي.
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