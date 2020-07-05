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لا تغفلي عنه.. أهمية تطعيم شلل الأطفال

الأحد 05/يوليه/2020 - 07:09 م
صدى البلد
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ريهام قدري
لقاح شلل الأطفال من أهم اللقاحات المفروضة إجباريًا على الأطفال، ولذلك يدخل ضمن برنامج التلقيح الإجباري في كل البلدان، فهو ضروري لأقصى درجة للوقاية من الإصابة بفيروس شلل الأطفال، والذي يؤثر بالسلب على الجهاز العصبي، وعلى حياة الشخص بشكل عام.

 كيف يعطى لقاح شلل الأطفال 
النوع الغير مفعل: يعطى عن طريق الحقن العضلي.
 النوع الفموي: يعطى عن طريق نقطتين بالفم. كلا النوعان يعطي مناعة فعالة ضد المرض، ويمكن للقاح الفموي أن يتسبب نادرًا في الإصابة بالشلل عند بعض الأطفال المصابين بنقص المناعة، أو عند بعض الأطفال الأصحاء بنسبة واحد لكل 10 مليون جرعة. 

 الأعراض الجانبية لـ تطعيم شلل الاطفال 

المضاعفات الجانبية خفيفة ولا تستمر أكثر من بضعة أيام، حيث من الممكن أن يصاب الطفل بألم خفيف أو تورم أو احمرار مكان التلقيح عند اسخدام اللقاح الغير مفعل، أما استخدام اللقاح الفموي فغالبًا لا يؤدي إلى مضاعفات طالما أن الطفل غير مصاب بنقص المناعة. 

موانع التطعيم بلقاح شلل الأطفال
 عند وجود حساسية لأحد مكونات اللقاح. إذا كان الطفل يعاني من حمى شديدة. إذا كان الطفل يعاني من ضعف في الجهاز المناعي لا يتناول النوع الغير مفعل.
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