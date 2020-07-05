على غرار سوريا.. خالد عكاشة: غياب دولي غير مبرر تجاه خروقات تركيا في ليبيا.. فيديو





وتابع عكاشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «هناك غياب دولي غير مبرر بشأن مواجهة خروقات تركيا في ليبيا»، مؤكدا أن أردوغان يحاول استغلال انشغال أوروبا بالمشكلات الداخلية لتعزيز تواجده في ليبيا.





وناشد العقلاء في الغرب الليبي قائلا: «تواجد تركيا لا يوجد له وصف سوى الاحتلال، ويجب عدم الاستسلام للهيمنة التركية»، مشيرا إلى أن تركيا تحاول تكرار نموذج الحرس الثوري الإيراني في ليبيا.









وأكد خالد عكاشة أن تركيا تسعى لسرقة مقدرات الشعب الليبي، مشيدا بتنظيم تظاهرات في بنغازي لإعلان الجهاد ضد العدوان التركي كونها تعبر عن الليبيين.

قال خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تركيا تسعى لتحويل قاعدة الوطية في ليبيا إلى قاعدة عسكرية تركية على غرار ما فعلته في سوريا.