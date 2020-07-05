AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

على غرار سوريا.. خالد عكاشة: غياب دولي غير مبرر تجاه خروقات تركيا في ليبيا.. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 07:17 م
خالد عكاشة
خالد عكاشة
Advertisements
أسامة علي
قال خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تركيا تسعى لتحويل قاعدة الوطية في ليبيا إلى قاعدة عسكرية تركية على غرار ما فعلته في سوريا.  

وتابع عكاشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «هناك غياب دولي غير مبرر بشأن مواجهة خروقات تركيا في ليبيا»، مؤكدا أن أردوغان يحاول استغلال انشغال أوروبا بالمشكلات الداخلية لتعزيز تواجده في ليبيا.  

وناشد العقلاء في الغرب الليبي قائلا: «تواجد تركيا لا يوجد له وصف سوى الاحتلال، ويجب عدم الاستسلام للهيمنة التركية»، مشيرا إلى أن تركيا تحاول تكرار نموذج الحرس الثوري الإيراني في ليبيا.


وأكد خالد عكاشة أن تركيا تسعى لسرقة مقدرات الشعب الليبي، مشيدا بتنظيم تظاهرات في بنغازي لإعلان الجهاد ضد العدوان التركي كونها تعبر عن الليبيين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسقاط طائرة تركية في محيط قاعدة الوطية بـ ليبيا

الجيش الليبي يقصف تمركزا للميليشيات بالقرب من قاعدة الوطية

بعد الانسحاب التكتيكي.. الجيش الليبي يقصف قاعدة الوطية

خالد المحجوب: كلمة الرئيس السيسي أثلجت قلوب الليبيين

الابتعاد عن طرابلس وإقامة منطقة عازلة.. أهم قرارات الجيش الليبي بعد الانسحاب من قاعدة الوطية

وسط تحذيرات دولية.. تركيا تسعى لإنشاء قواعد عسكرية دائمة في ليبيا

ترشيحاتنا

60 دقيقة.. أستون فيلا يقترب من هز شباك ليفربول.. ورفاق محمد صلاح يتراجعون

أخر وصايا رجاء الجداوي.. حبوا بلدكم وحافظوا على نفسكم.. وطبيبها: وفاتها جرس إنذار

انهيار فيفي عبده أمام مقابر عائلة رجاء الجداوي بالبساتين.. فيديو

بعد قاعدة الوطية.. الجيش الليبي يقصف آليات تابعة لمليشيات الوفاق

قدرها مليار و750 ألف جنيه.. تفاصيل حبس 24 متهما في أكبر قضية غسيل أموال

خالد الجندي ناعيا رجاء الجداوي: كانت صالحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موتورولا تكشف رسميا عن One Fusion بـ 4000 جنيه.. تعرف على المواصفات.. صور

طريقة عمل سلطة الخضار المشوي

لـ صحة طفلك.. أفضل الأطعمة الطبيعية لتقوية النظر