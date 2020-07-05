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أخبار العالم

كورونا ينتقل عبر الهواء.. مئات العلماء يحذرون

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:42 م
علماء يحذرون من انتقال
علماء يحذرون من انتقال فيروس كورونا عبر الهواء
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رحيم يسري
حذر مجموعة من العلماء من خطورة انتقال فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" عن طريق الهواء، منتقدين تقليل منظمة الصحة العالمية من الأمر.

في رسالة مفتوحة، يحذر 239 عالما وباحثا، منظمة الصحة العالمية، من أنها تقلل من احتمالية انتشار فيروس كورونا وبقائه في الهواء، بناء على أدلة وجدوها، وفقا لصحيفة "الجارديان.

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ويوضح العلماء أن الفيروس يمكن أن ينتقل بالهواء من خلال الجسيمات وبالتالي تنتشر العدوى خاصة في الأماكن المغلقة، في تطور كبير عكس ما كان يعتقد مسبقا.

وتقول لينسي مار عالمة الأوبئة إن منظمة الصحة العالمية اعتمدت على دراسات من المستشفيات تشير إلى انخفاض مستويات الفيروس في الهواء، وقللت من المخاطر لأنه في معظم هذه المباني يكون الصرف الجوي أقل بكثير، مما يسمح للفيروس بالتراكم في الهواء.

ومن المقرر أن تنشر مجلة علمية في وقت لاحق من الأسبوع الرسالة التي وقعها 239 عالما، مطالبين منظمة الصحة العالمية بمراجعة توصياتها.

وبحسب التقارير، إذا ثبت أن الفيروس ينتقل جوا بهذه الدرجة، فقد يكون ارتداء الكمامات إلزاميا في الأماكن المغلقة، أو حتى الأماكن التي يتم فيها فرض التباعد الاجتماعي.

كانت منظمة الصحة العالمية في ذكرت في توصياتها أنه لا يوجد دليل علمي على انتقال فيروس كورونا جوا، معتبرة أنه ينتقل عبر  الرذاذ الناتج عن العطس والسعال.
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