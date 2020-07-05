قتل 40 مليون أوروبي وأعراضه تتشابه مع كورونا.. «الطاعون الدبلي» عاد لينتقم.. والبداية من الصين

الطاعون الأسود، أو الطاعون الدبلي، مرض خبيث يرتبط بذكريات مؤلمة مع القارة العجوز "أوروبا" التي فقدت 40 مليون مواطن بما يعادل ثلث سكان القارة؛ إثر جائحة كانت الأشرس في التاريخ.





الطاعون الدبلي هاجم أوروبا في القرن السابع عشر قادما من الصين، وانتقل إلى أوروبا عبر السفن التجارية القادمة من الشرق، وانتشر في أرجاء القارة في غضون سنوات قليلة وبالأخص في هولندا وإنجلترا .





الإنجليز كانوا الأكثر تأثرا بهذا المرض، حيث أثبتت روايات تاريخية أن لندن كانت المدينة الموبوءة التي عانت ويلات هذا المرض، فانتشر بها في بطئ شديد حتى تمكن من كل مفاصلها.





في عام 1665 بلغ عدد حالات الوفاة في لندن حدود 100 ألف وفاة، وبحسب الإحصائيات، فارق 15 بالمائة من سكان لندن الحياة بسبب الطاعون الدبلي او الطاعون الأسود.





وكما هو الحال أيضا، فيما يواجهه العالم بشأن كورونا اليوم، كان الأطباء عاجزين عن معالجة المرض بسبب عجزهم عن تحديد أسبابه واعتمادهم على طرق تقليدية كالفصد لعلاج المصابين، وكذلك اتباع أساليب الحجر الصحية البدائية.





ظهر مجددا في الصين



