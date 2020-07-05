حبكم خلاني اصبر على المحنة.. وصية رجاء الجداوي الأخيرة قبل الرحيل

عرض الإعلامى محمد الباز، تسجيلا صوتيا للفنانة الراحلة رجاء الجداوي من مستشفى العزل، والتى توفيت صباح اليوم؛ الأحد، إثر إصابتها بـ فيروس كورونا





وقالت الراحلة رجاء الجداوي ، في تسجيلها الصوتي الذي أذاعه الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، "أنا بشكر الناس كلها وبحبهم أوى، حبهم ودعائهم عشانى مخلينى اصبر على المحنة اللى انا فيها، كم الحب دا انا بقرأ الكلمات المكتوبة واعيط، ربنا يحمى الناس كلها خلى بالكم من نفسكم".









وتابعت الراحلة رجاء الجداوي "لو بتحبوا نفسكم ما توصلوش نفسكم للحالة اللى أنا فيه، لو بتحبوا نفسكم خليكوا فى البيت المرض لا بيعرف كبير ولا صغير، الرؤوس كلها بـ تتساوى، من فضلكم نفذوا التعليمات لأننا فعلا فى خطر".