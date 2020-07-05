السفير الأمريكي: قوات حفظ السلام مكوّن من مكونات اتفاقية السلام.. ونحن ملتزمون به

قال السفير الأمريكي جوناثان كوهين، إن قوات حفظ السلام في سيناء مكون هام وعريق، مضيفا أنه من مكونات معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة تقود هذه القوات.









وأضاف كوهين ، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء اليوم الأحد، أنه التزام لن تتراجع بلاده عنه، مشيرا إلى أهمية هذه القوات.









وتابع السفير، قائلًا "زميلي السابق في منصبي الحالي أصبح المدير العام لهذه القوات، وهو يشغل هذا المنصب حتى الآن، وواحدة من أولى زياراتي بعد تقلدي المنصب كانت حضور تسليم القيادة القديمة العمل للجديدة في مركز القوات متعددة الجنسيات بشرم الشيخ".









وأكمل أنه يوجد لديهم قاعدة عمليات في شمال سيناء أيضًا. ونحن سنظل ملتزمين بالعمل مع قوات حفظ السلام .









ونفى السفير تفكير بلاده في سحب القوات المكونة لحفظ السلام قائلًا " نراجع أرقامنا دومًا ولكن حتى الآن، لم يُتخذ قرار بهذا الصدد للانسحاب من قوة حفظ السلام".









وأردف السفير، نقدر أن مصر تكافح ضد الإرهاب، واسمحوا أستغل هذه الفرصة لتقديم خالص العزاء لأسر الجنود الذين ضحوا بأرواحهم في هذه الحرب، أحد الأشياء التي ذكرتها أننا مولنا مصنعا لتحليه المياه بشمال سيناء.









وأكد: نمول مشروعات أخرى لتوفير سبل العيش للمواطنين هناك، والفكرة هي أن تواجد مصدر للرزق لدى المواطنين يحمي الناس من إغواءات المنظمات الإرهابية التي تعطيهم أموالا مقابل زرع الألغام لذا نحن معكم في هذا الأمر أيضًا ونحن نحاول أن نساعد مصر في معالجة هذه المشكلة.









وأشار إلى أن بلاده تتحدث دومًا مع المصريين والإسرائيليين وكلا البلدين يريد استمرار القيادة الأمريكية لقوات حفظ السلام.



