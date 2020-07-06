وداعا لكابوس الكرش بـ 3 حيل مجربة

إليك الوصفات يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى.



مشروب الجريب فروت والقرفة :







فى وعاء به كوب من الماء قومى بغلى المكونات على نار لمدة عشر دقائق وقومي بتصفيتهم وتناول كوب من المشروب قبل النوم وستدهشين بالنتيجة .





مشروب الجنزبيل والتفاح بـ3 مكونات فقط من منزلك.. احرقى دهون البطن والأرداف مكونات المشروب: 1 ثمرة من الكرنب متوسطة ​​الحجم 1 ثمرة من التفاح ملعقة من الجنزبيل طريقة عمل مشروب لحرق الدهون: فى الخلاط الكهربائى، قومى بمزج جميع المكونات حتى تمتزج تماما ثم تناولى كوبا إلى كوبين منه على مدار اليوم، فهو يمنحك الشبع ويساعد على حرق أسرع للدهون مشروب الخيار والنعناع



كل ما تحتاجين لتحضير المشروب ل



1 لتر ماء فوار

3 ثمار خيار

حفنه من الكرفس

1 ثمرة ليمون

أوراق النعناع ملعقة من الجنزبيل





كيفية تطبيق مشروب ل حرق الدهون

فى الخلاط الكهربائى أضيفى المكونات واخلطيها جيدا وأضيفى الثلج المجروش .

كل ما تحتاجين لتحضير المشروب ل حرق دهون . :1 لتر ماء فوار3 ثمار خيارحفنه من الكرفس1 ثمرة ليمون مشروب الكرفس والجنزبيل .



1 لتر ماء فوار

3 ثمار خيار

حفنه من الكرفس

1 ثمرة ليمون

أوراق النعناع ملعقة من الجنزبيل





كيفية تطبيق مشروب ل حرق الدهون

فى الخلاط الكهربائى أضيفى المكونات واخلطيها جيدا وأضيفى الثلج المجروش .

يمكنك تناول المشروب يوميا قبل النوم وستدهشين بالنتيجة يساعد المشروب على حرق الدهون بسرعة غير متوقعه ونسف الكرش ولمزيد من إنقاص الوزن يمكنك تطبيق المشروب التالى مع نظام غذائى متوازن لإنقاص الوزن.



1 لتر ماء فوار3 ثمار خيارحفنه من الكرفس1 ثمرة ليمون

المكونات:500 مل من عصير الجريب فروت (طازج أو معلب)500 مل من الماء الفوار1 كوب ماء2 عود قرفةأوراق النعناعثلجطريقة التحضير: