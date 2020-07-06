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مرأة

وداعا لكابوس الكرش بـ 3 حيل مجربة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:02 ص
الكرش
الكرش
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لمياء الياسين

زاد وزنك كثيرا بسبب عاداتك الخاطئة فى تناول الطعام قبل النوم يمكنك الإعتماد على تناول الأعشاب الحارقة للدهون والتخلص من الكرش  بجانب اتباع رجيم غذائى متوازن لإنقاص الوزن.

إليك الوصفات يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى.


مشروب الجريب فروت والقرفة  : 

المكونات:

    500 مل من عصير الجريب فروت (طازج أو معلب)
    500 مل من الماء الفوار
    1 كوب ماء
    2 عود قرفة
    أوراق النعناع
    ثلج
   
طريقة التحضير:

فى وعاء به كوب من الماء قومى بغلى المكونات على نار لمدة عشر دقائق وقومي بتصفيتهم وتناول كوب من المشروب قبل النوم وستدهشين بالنتيجة .

مشروب الجنزبيل والتفاح

بـ3 مكونات فقط من منزلك.. احرقى دهون البطن والأرداف

مكونات المشروب:

1 ثمرة من الكرنب متوسطة ​​الحجم

1 ثمرة من التفاح

ملعقة من الجنزبيل

طريقة عمل مشروب لحرق الدهون:

فى الخلاط الكهربائى، قومى بمزج جميع المكونات حتى تمتزج تماما ثم تناولى كوبا إلى كوبين منه على مدار اليوم، فهو يمنحك الشبع ويساعد على حرق أسرع للدهون

مشروب الخيار والنعناع

كل ما تحتاجين لتحضير المشروب لحرق دهون . :

1 لتر ماء فوار
3 ثمار خيار
حفنه من الكرفس
1 ثمرة ليمون
أوراق النعناع
ملعقة من الجنزبيل

كيفية تطبيق مشروب لحرق الدهون

فى الخلاط الكهربائى أضيفى المكونات واخلطيها جيدا وأضيفى الثلج المجروش .

مشروب الكرفس والجنزبيل .

1 لتر ماء فوار
3 ثمار خيار
حفنه من الكرفس
1 ثمرة ليمون
أوراق النعناع
ملعقة من الجنزبيل

كيفية تطبيق مشروب لحرق الدهون

فى الخلاط الكهربائى أضيفى المكونات واخلطيها جيدا وأضيفى الثلج المجروش .

يمكنك تناول المشروب يوميا قبل النوم وستدهشين بالنتيجة يساعد المشروب على حرق الدهون بسرعة غير متوقعه ونسف الكرش ولمزيد من إنقاص الوزن يمكنك تطبيق المشروب التالى مع نظام غذائى متوازن لإنقاص الوزن.

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