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تعليم

8 معلومات تطمئن المصريين بنجاح لقاحات التعليم العالي ضد كورونا.. تعرف عليها

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:30 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نهلة الشربيني

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تسجيل المركز القومي للبحوث لأربعة أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهي في مرحلة التجارب ما قبل الإكلينيكية، ولم تدخل بعد حيز التجارب السريرية على البشر.

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واطمأن الوزير، أمس الأحد خلال اجتماعه مع مجلس إدارة المركز القومي للبحوث على سير الأبحاث المتعلقة باللقاحات الخاصة بفيروس كورونا "Covid19"، والتي يقوم بها المركز ضمن المحاولات العالمية في مرحلة الأبحاث قبل الإكلينيكية، حيث تولي القيادة السياسية  اهتمام  بتنفيذ تلك الأبحاث، لذا هناك ضرورة كبيرة للتواصل بين جميع الأطراف المعنية حتى يتم الوصول إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.


وأعرب الوزير عن أهمية الدور الذي يقوم به المركز القومي للبحوث فى مجال البحث العلمي، مؤكدًا توفير كافة الدعم السياسي، والمالي، والمعنوي؛ ليكون المركز على رأس المراكز البحثية في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أننا نفتخر بوجود المركز القومي للبحوث كنواة للعلم لكل الباحثين، لافتًا إلى أن المركز القومي للبحوث يمتلك التخصصات والمهارات التي تجعله على رأس المعاهد العالمية.


وقد تم تشكيل لجان للبحث العلمي والتي استطاعت أن تصل إلى 4 لقاحات، والتي مازالت في طور التجربة مع الحيوانات، ولم تصل إلى التجارب السريرية.


وأبرز المعلومات الهامة والمبشرة بنجاح هذه اللقاحات هي:

- منظمة الصحة العالمية أدرجت الأربع أمصال ضمن 132 مصلا يتم تطويرهم

- الأبحاث جعلت مصر الدولة الأولى على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط في مجال الأبحاث لتتفوق على تركيا وإسرائيل وإيران.

- المركز القومي للبحوث، قد انتهى من التجارب قبل السريرية للنوع الثاني من اللقاحات وجاري تجهيز ملف للعرض على لجنة أخلاقيات البحوث الطبية للحصول على موافقتها على التجارب السريرية.

- جار متابعة باقي أشكال اللقاحات (1،3،4) من حيث تركيز الأجسام المضادة الناتجة في حيوانات التجارب.

- اللقاحات الأربعة تشمل لقاح مثبت عبارة عن فيروس إنفلونزا H1N1 محمل عليه قطع مستحدثة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

- لقاح مثبت لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بعد إكثاره على مزارع الأنسجة.

- اللقاح الثالث عبارة عن حامض نووي محمل عليه 4 أجزاء من الحامض النووي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) يمثلوا البروتينات السطحية للفيروس.

- اللقاح الرابع هو عبارة عن البروتينات السطحية للفيروس، والتي تحث الجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادة للفيروس في 4 أشكال.

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