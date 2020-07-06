السعودية تسجل 4207 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل تسجيل 4207 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "تم تسجيل 4398 حالة تعاف و52 حالة وفاة جديدة".
وأمس الأحد، أعلنت السعودية البروتوكولات الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال موسم الحج لعام 1441 هـ.
وذكر بيان للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية" نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المملكة تحرص على اتباع أعلى المعايير الصحية وأدق الإجراءات الاحترازية، خلال إقامة شعيرة الحج هذا العام بأعداد محدودة جدًا، وذلك حفاظًا على صحة حجاج بيت الله الحرام، مع ضمان توفير أفضل الخدمات الصحية لهم.