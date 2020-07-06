السعودية تسجل 4207 إصابات جديدة بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل تسجيل 4207 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.





وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "تم تسجيل 4398 حالة تعاف و52 حالة وفاة جديدة".





وأمس الأحد، أعلنت السعودية البروتوكولات الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال موسم الحج لعام 1441 هـ.



