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رياضة

اتحاد الكرة يجهز احتفالية كبرى لـ محمد صلاح بعد التتويج بالدوري الإنجليزي

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:20 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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عمرو الحلوانى


أكد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن اللجنة تدرس إقامة تكريم للدولي محمد صلاح، لاعب منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.


وقال الجنايني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في مقر الجبلاية: "ندرس تكريم صلاح بالشكل الذي يليق به وبإنجازه على المستوى الدولي بعد التتويج مع فريقه بلقب الدوري الإنجليزي".


وأبدى عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد كرة القدم سعادته الكبيرة بخروج الكرة الموحدة الخاصة بمنافسات الدوري الممتاز إلى النور.


وأضاف الجناينى في المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن الكرة الخاصة بالدوري المصري:" قبل ظهور الفار في الملاعب المصرية، الجميع شكك في مصداقية اللجنة الخماسية وخاصة الصحافة المصرية".


وأكمل:" رغم تأكيد اللجنة الخماسية أن الفار سوف يظهر في الملاعب المصرية مع بداية الدور الثاني إلا أن التشكيك كان شعار الجميع حتي ظهور الفار ".

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