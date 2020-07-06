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رياضة

هارفي إيليوت يوقع أول عقد احترافي مع ليفربول

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:24 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
وقع هارفي إيليوت، اللاعب الشاب لنادي ليفربول الإنجليزي، أول عقد احترافي في مسيرته الكروية مع الفريق، اليوم الاثنين.

ونشر نادي ليفربول خبر توقيع إيليوت لأول عقد احترافي في مسيرته مع الفريق، وذلك على موقعه الرسمي محتفلًا بذلك التوقيع.

وانضم إيليوت لصفوف نادي ليفربول صيف العام الماضي قادمًا من نادي فولهام لكنه كان يلعب لفريق الشباب ولعب مع الفريق الأول عدة مباريات.

يذكر أن نادي ليفربول جدد عقد لاعبه كورتيس جونز منذ يومين بعقد طويل الأمد، في ظل سعي النادي للحفاظ على قوامه من اللاعبين الشباب.

وانتصر ليفربول على نظيره نادي أستون فيلا أمس بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.
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