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أخبار العالم

اعترافات خطيرة من مسئول إيراني حول إسقاط الطائرة الأوكرانية

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 03:26 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
نشرت فضائية العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيلا صوتيا بين مسئول إيراني، وأحد أقارب ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة. 

وقال المسئول الإيراني إن بلاده تعمدت ترك المجال الجوي مفتوحا، وهو ما تسبب في إقلاع الطائرة الأوكرانية، واستهدافها من قبل القوات الإيرانية. 

وأضاف المسئول الإيراني في التسجيل الصوتي أن إيران فتحت المجال الجوي؛ لضرب قاعدة عين الأسد العراقية، فسقطت الطائرة الأوكرانية. 

وقالت وزارة الخارجية الكندية، إنها لن تتفاوض مع إيران لإعادة العلاقات الدبلوماسية.

وأضافت الخارجية الكندية، بحسب قناة "العربية"، أن تصريحات إيران حول وجود مفاوضات بيننا غير صحيحة وهي مراوغة.

وأوضحت الوزارة الكندية أن إيران تحاول تسييس قضية الطائرة الأوكرانية المنكوبة.
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