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رياضة

الشبعان دايما بيتخاف منه.. شاهد عبد الله جمعة يثير الجدل بـ رسالة غامضة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:33 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر عبد الله جمعة لاعب نادى الزمالك تغريدة عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وغرد عبدالله قائلا: "‏الشبعان دايمأ بيتخاف منه علشان ما تقدرش تكسر عينه".

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يذكر أن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد زف بشرى لـ أعضاء الجمعية العمومية في النادي عقب الاعلان عن بدء إنشاء فرع النادي الجديد في مدينة 6 أكتوبر.

وأكد مرتضى منصور في مكالمة هاتفية لـ برنامج "زملكاوي" أعلن فيها الاعلامي أحمد جمال، أن جميع أعضاء النادي بفرع النادي في ميت عقبة، سيكونون أعضاء في فرع النادي في 6 أكتوبر دون الحاجة لـ دفع أي رسوم زيادة.

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