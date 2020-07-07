الشبعان دايما بيتخاف منه.. شاهد عبد الله جمعة يثير الجدل بـ رسالة غامضة





وغرد عبدالله قائلا: "‏الشبعان دايمأ بيتخاف منه علشان ما تقدرش تكسر عينه".





اقرأ أيضا:





يذكر أن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد زف بشرى لـ أعضاء الجمعية العمومية في النادي عقب الاعلان عن بدء إنشاء فرع النادي الجديد في مدينة 6 أكتوبر.





وأكد مرتضى منصور في مكالمة هاتفية لـ برنامج "زملكاوي" أعلن فيها الاعلامي أحمد جمال، أن جميع أعضاء النادي بفرع النادي في ميت عقبة، سيكونون أعضاء في فرع النادي في 6 أكتوبر دون الحاجة لـ دفع أي رسوم زيادة.





الشبعان دايمأ بيتخاف منه علشان ما تقدرش تكسر عينه 😁❤️ pic.twitter.com/1CCYdIwtQK — Abdallah Gomaa (@abdallahgomaa23) July 6, 2020