هاني الناظر يوضح أضرار أشعة الشمس وفوائدها

قال الدكتور هانى الناظر ، أستشارى الامراض الجلدية ، إن الشمس لها مميزات وعيوب ففترة الظهيرة من الساعة 12 ظهرا وساعتين قبلها وساعتين بعدها تصدر منها اشعه فوق بنفسجية مؤذية جدا للجلد .





وأضاف " الناظر " ، من خلال حواره ببرنامج ، " هذا الصباح " ن المذاع على فضائية ، " اكسترا نيوز " ، أن أشعة الشمس بعد الشروق أو بعد الغروب مفيدة جدا للجلد وتساعد على تكوين فيتامين (د) .





وأشار إ لى أنه من الضروري عدم التعرض إلى الشمس نهائيا وقت الظهيرة ، سواء فى الشارع أو البحر أو أى مكان.





وتابع أنه لابد من ارتداء قبعة فوق الرأس لحماية أجسام أطفالنا من تلك الاشعة ، لافتا إلى أنه من الضروري ارتداء ملابس قطنية بيضاء تغطى الجلد .



