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توك شو

هاني الناظر يوضح أضرار أشعة الشمس وفوائدها

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:26 م
هانى الناظر
هانى الناظر
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ريهام فيكتور
قال الدكتور هانى الناظر ، أستشارى الامراض الجلدية ، إن الشمس لها مميزات وعيوب  ففترة الظهيرة من الساعة  12 ظهرا  وساعتين قبلها وساعتين بعدها تصدر منها اشعه فوق بنفسجية مؤذية جدا  للجلد .

وأضاف " الناظر " ، من خلال حواره ببرنامج ، " هذا الصباح " ن المذاع على فضائية ، " اكسترا نيوز " ، أن أشعة الشمس بعد الشروق أو بعد الغروب مفيدة جدا للجلد وتساعد على تكوين فيتامين (د) .

وأشار  إلى أنه من الضروري عدم التعرض إلى الشمس نهائيا وقت الظهيرة ، سواء فى الشارع أو البحر أو أى مكان. 

وتابع أنه لابد من ارتداء قبعة فوق الرأس لحماية أجسام أطفالنا من تلك الاشعة ، لافتا إلى أنه من الضروري ارتداء ملابس قطنية بيضاء تغطى الجلد .

وأكد أن الشمسية تحمي تماما من اشعه الشمس الضارة ، ولا ننسى وضع كريم الشمس الواقى للجلد .
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