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توك شو

هانى الناظر: لابد من شرب ما لا يقل عن 3 لترات مياه خلال اليوم .. فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:28 م
هانى الناظر
هانى الناظر
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ريهام فيكتور
أكد الدكتور هانى الناظر ، أستشارى الامراض الجلدية، أن ظاهرة تشققات الجلد ليست مرض ولكنها ترجع إلى قله شرب المياة ، مشيرا إلى أن من الضرورى شرب ما لا يقل عن  3 لتر مياة خلال اليوم .

واضاف " الناظر "، خلال حواره ببرنامج، " هذا الصباح " ، المذاع على فضائية ،" اكسترا نيوز " ، أن المياه تعمل على ترطيب الجلد والعكس صحيح فقلة شرب المياة تؤدى الى جفاف الجلد والتشققات  .

واشار أستشارى الامراض الجلدية، الى انه خلال الجو الحار يجب الاستحمام بالمياه الباردة لترطيب الجلد ، مشدد على ضرورة عدم التعرض للشمس نهائيا وقت الظهيرة ، سواء فى الشارع او البحر او اى مكان .

وقال إنه لابد من ارتداء قبعه فوق الرأس لحماية اجسام اطفالنا من تلك الاشعة ، لافتا الى انه من الضرورى ارتداء ملابس قطنية بيضاء تغطى الجلد .

واكد أن الشمسية تحمى تماما من اشعة الشمس الضارة ، ولا ننسى وضع كريم الشمس الواقى للجلد.
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