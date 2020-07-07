هانى الناظر: لابد من شرب ما لا يقل عن 3 لترات مياه خلال اليوم .. فيديو

أكد الدكتور هانى الناظر ، أستشارى الامراض الجلدية، أن ظاهرة تشققات الجلد ليست مرض ولكنها ترجع إلى قله شرب المياة ، مشيرا إلى أن من الضرورى شرب ما لا يقل عن 3 لتر مياة خلال اليوم .





واضاف " الناظر "، خلال حواره ببرنامج، " هذا الصباح " ، المذاع على فضائية ،" اكسترا نيوز " ، أن المياه تعمل على ترطيب الجلد والعكس صحيح فقلة شرب المياة تؤدى الى جفاف الجلد والتشققات .





أستشارى الامراض الجلدية، الى انه خلال الجو الحار يجب الاستحمام بالمياه الباردة ل ترطيب الجلد ، مشدد على ضرورة عدم التعرض للشمس نهائيا وقت الظهيرة ، سواء فى الشارع او البحر او اى مكان . واشار





وقال إنه لابد من ارتداء قبعه فوق الرأس لحماية اجسام اطفالنا من تلك الاشعة ، لافتا الى انه من الضرورى ارتداء ملابس قطنية بيضاء تغطى الجلد .





واكد أن الشمسية تحمى تماما من اشعة الشمس الضارة ، ولا ننسى وضع كريم الشمس الواقى للجلد.