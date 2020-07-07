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رياضة

كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة إسبانيول بـ الدوري الإسباني

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:32 م
كيكي سيتين وميسي
كيكي سيتين وميسي
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محمد السعيد
أعلن كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة البلوجرانا، استعدادا لمواجهة إسبانيول، ضمن منافسات الجولة الـ  35، من مسابقة الدوري الإسباني.

وواصل دي يونج غيابه عن قائمة برشلونة رغم تعافيه من الإصابة، وتواجده في تدريبات الفريق، اليوم، الثلاثاء، بشكل  طبيعي

وجاءت قائمة  برشلونة الكتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن - نيتو - بينا.

خط الدفاع: جوردي أليا -  أروخو -  - بيكيه - لينجليت - سميدو - سيرجيو روبرتو.

خط الوسط: بوسكيتس - راكيتيتش - ريكي بويج - فيدال -   كولادو - آثر - مونشو - مورير.

خط الهجوم: ليونيل ميسي -إنسو فاتي - كوينكا - أنطوان جريزمان - لويس سوايرز - برايثوايث.

ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، خلف ريال مدريد متصدر التريب بـ 73 نقطة.

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