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برلماني: الشهيد المنسي قدم بطولة خالدة يذكرها التاريخ بحروف من نور.. فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:56 م
صدى البلد
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عادل نصار
قدم اللواء محمود محي الدين عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التحية لروح الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسي، مؤكدا أن المنسي قدم روحه من أجل الوطن العزيز.

وأضاف محي الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الكتيبة 103 تضم عناصر النخبة القتالية في الجيش المصري، لافتا إلى ما قدمه رجال الكتيبة ملحمة لم تحدث من حرب 1973.

وتابع اللواء محمود محي الدين عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن  ملحمة البرث والتي استشهد فيها المنسي ورجاله تم قتل من الإرهابيين أكثر من 400 ارهابي، مشيرا إلى أن الشهيد المنسي قدم بطولة خالدة يذكرها التاريخ بحروف من نور.

وأكمل اللواء، أن الشهيد المنسي كان ذاهبا لكمين البرث لدعم مركزهم.
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