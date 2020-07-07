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حمدي بخيت: العصار كان يعمل في صمت وأفنى حياته في خدمة الوطن.. فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:33 م
بخيت
بخيت
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عادل نصار
نعى اللواء حمدي بخيب عضو مجلس النواب، الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي والذي توفى أمس بعد صراع مع المرض، مضيفا أن الفقيد قدم الكثير لمصر في أوقات شديدة الصعوبة.

وأضاف بخيت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن العصار محب لبلده ومدافع عن حقوقها، لافتا إلى أنه كان يمثل مصداقية كبيرة للقوات المسلحة ولمصر.

وتابع اللواء حمدي بخيب عضو مجلس النواب، أن الفريق العصار كان يعمل في صمت وأفنى حياته في خدمة الوطن حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، مؤكدا أن كان قيمة كبيرة لدى الخارج وعندما كان يتحدث كانوا ينتبهوا وينصتوا.
 


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