محمد زيدان يغازل أبناءه .. شاهد

شارك محمد زيد ان لاعب المنتخب المصري السابق مجموعة من الصور لأولاده عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.







وعلق محمد زيدان على الصور قائلا: "انت تبتسم أنا أذوب".





وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "ربنا يباركلك فيهم" و"ماشاء الله عليهم" و" ربنا يحفظهم ويطول في عمرهم" و"عسلات ".





محمد زيدان: تحدثت مع كلوب بعد انضمام محمد صلاح لـ ليفربول





وسبق أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.

وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن الأندية ستعود للتدريبات .

ومن المقرر ان تبدأ منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 8 أغسطس القادم بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطيه لسلامة اللاعبين.

