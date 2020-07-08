نقلة حضارية لأهالي الإسكندرية... تفاصيل تطوير خمس مناطق عشوائية غير مخططة بعروس البحر

تعد العشوائيات إحدى أهم المشاكل التي تواجه صانع القرار في مصر، ولكن منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد، وهو يولي اهتمام غير مسبوق بتطوير العشوائيات، التي تعاني من نقص في الخدمات، وذلك سواء عن طريق بناء مدن جديدة أو عن طريق إعادة تخطيط وإعادة تطوير المناطق العشوائية نفسها.

وقد وضعت الحكومة منذ تولي الرئيس السيسي خطة لوضع حد لهذه المشكلة، وذلك عن طريق تطوير وتجميل المناطق العشوائية غير المخططة بما يتناسب مع رؤية مصر 2030.

وفي الإسكندرية، أبرمت محافظة الإسكندرية في ديسمبر الماضي اتفاقية تعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لرئاسة مجلس الوزراء للبدء في تطوير 7 مناطق عشوائية غير مخططة بعروس البحر المتوسط، تخدم حوالي 2 مليون شخص، وتشمل مناطق العصافرة قبلي، ونادي الصيد، والدخيلة، وسيدي بشر، وعزبة محسن والحضرة ودنا والمحروسة، بتكلفة قدرها 811 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 12 شهرًا.

وتتضمن أعمال التطوير رصف وإنارة الطرق، وإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال عام، وتستهدف استكمال لخطة الدولة في تطوير المناطق العشوائية، والارتقاء بها، ورفع المعاناة عن أهالي الإسكندرية في هذه المناطق، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

منطقة العصافرة

وكانت أولى المناطق التي تم اختيارها للتطوير هي منطقة العصافرة قبلي، التي يسكنها نحو نصف مليون مواطن، حيث أطلق اللواء محمد الشريف في منتصف فبراير الماضي شارة البدء لتطوير المنطقة بتكلفة 244 مليون جنيه.

وتضم المنطقة 85 ألف أسرة، وتقع على مساحة 277 فدان، وتشمل أعمال التطوير: شبكة المياه بالكامل بتكلفة 40.7 مليون جنيه، وشبكة الكهرباء بتكلفة 11.9 مليون جنيه من خلال تركيب 1600 ذراع و210 عامود إنارة، ثم شبكة الصرف الصحي، حيث سيتم تركيب 800 شنيشة أمطار جديدة، نظرًا لأن المنطقة كانت تعاني من تراكم مياه الأمطار بسبب تواجد 90 شنيشة فقط في المنطقة بالكامل بتكلفة 97.6 مليون جنيه.

كما سيتم تطوير الطرق بتكلفة 93.8 مليون جنيه من خلال رفع كفاءة ورصف 399 شارع جانبي بالمنطقة، حيث لم يحدث بالمنطقة أي أعمال تطوير خلال سنوات طويلة.

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منطقة نادي الصيد

وفي السابع من مارس، أطلق الشريف شارة بدء تطوير منطقة نادي الصيد بحي وسط، بتكلفة إجمالية تقدر بـ115 مليون جنيه، منها تطوير منطقة نادي الصيد بـ90 مليون جنيه، وإدخال الغاز الطبيعي للمنطقة بتكلفة 25 مليون جنيه، خلال مدة تنفيذ 12 شهرًا.

ويقطن بالمنطقة 16 ألف نسمة، وتقع على مساحة 51 فدانًا، وسيتم البدء بتطوير شبكة المياه بالكامل بتكلفة 41.8 مليون جنيه، ثم شبكة الكهرباء بتكلفة 2.7 مليون جنيه من خلال تركيب 200 ذراع و110 عواميد إنارة، فضلًا عن تطوير شبكة الصرف الصحي بتكلفة 18 مليون جنيه وتركيب 200 شنيشة أمطار جديدة.

كما تتضمن أعمال تطوير منطقة نادي الصيد رصف ورفع كفاءة 50 شارعًا "رئيسي وجانبي" بتكلفة إجمالية تقدر بـ27.3 مليون جنيه.

منطقة الدخيلة

وتعتبر منطقة الدخيلة هي الثالثة في ترتيب الـ7 مناطق، بعد منطقتي العصافرة قبلي بحي المنتزه ثان، ونادي الصيد بحي وسط، بتكلفة 86 مليون جنيه، وقد بدأت أعمال التطوير في المنطقة، التي تبلغ مساحتها 323 فدان، في بداية مايو الماضي.

يستفيد من مشروع التطوير حوالي 42 ألف شخص، وتشمل الخطة رفع كفاءة ورصف 256 شارع في منطقة الدخيلة بواقع «38 ألف متر طولي- 279 ألف متر مربع» بتكلفة 77 مليون جنيه. وتقضي الخطة على مشكلة تراكم مياه الأمطار بتطوير شبكة الصرف الصحي بالمنطقة وتركيب ٨٠٠ شنيشة أمطار جديدة.

كما تتضمن الخطة تطوير شبكة الكهرباء والإنارة من خلال تركيب 1170 ذراع و150 عامود إنارة بتكلفة 8 ملايين و300 ألف جنيه. وتبدأ أعمال التطوير خلال 10 أيام وتستغرق 12 شهرا.

منطقة محسن الكبرى

وفي العاشر من يونيو، أطلق الشريف إشارة البدء في تطوير منطقة مربع محسن الكبرى بنطاق حي المنتزة أول بتكلفة تقدر بـ 108.2 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 12 شهرا، في المنطقة التي يقطن بها حوالي 75 ألف أسرة، وتقع على مساحة 477 فدانا.

وتتضمن الأعمال تطوير شبكة الكهرباء بتكلفة 15.9 مليون جنية من خلال تركيب 1000 ذراع و 500 عامود إنارة، ثم تطوير شبكة الصرف الصحي ويشمل تركيب 1000 شنيشة أمطار جديدة، وتطوير الطرق والشوارع بتكلفة 92.3 مليون جنية من خلال رفع كفاءة ورصف 167 شارع بإجمالي أطوال شوارع بالمنطقة 38 ألف كيلو متر.

منطقة الحضرة

وصباح اليوم الموافق 7 يوليو 2020، أعلن المحافظ عن بدء تطوير منطقة الحضرة الجديدة، بنطاق حي وسط بتكلفة تقدر بـ ١٤٨.٣ مليون جنية.

وتقع منطقة الحضرة على مساحة ١٨٦ فدانا، ويقطن بها حوالي ١٢١ ألف أسرة، وستتم اعمال التطوير بالتوازي، حيث سيتم تطوير شبكة الصرف الصحي بتكلفة ٥٦ مليون جنية، وسيتم تركيب ٥٠٠ شنيشة جديدة، بالإضافة إلى ٣٩٧ شنيشة موجودة حاليًا، وتطوير الطرق بتكلفة ٧٤.٢ مليون جنية من خلال رفع كفاءة ورصف ٣١٥ شارع بالمنطقة.

كما سيتم تطوير شبكة الكهرباء بتكلفة ٥.١ مليون جنية من خلال تركيب ٧٥٠ ذراعا و٥٠ عامود إنارة. وأعمال دهانات الوجهات بتكلفة ١٣ مليون جنيه.

وتشارك في خطة التطوير عدة جهات، منها مديرية الطرق والنقل، شركة الصرف الصحي، شركة الكهرباء، شركة مياه الشرب. ومن المقرر أن يطلق الشريف شارة البدء في المنطقتين المتبقتين خلال الأيام القادمة.