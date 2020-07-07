باحث مصري يشرح تفاصيل ابتكاره الحاصل على براءة اختراع من الصين لمقاومة الزلازل

يقدم البحث العلمي في مصر نماذج هامة من العلماء والباحثين الذين يخرجون بابتكارات سابقة لعصرها وتحتاج للدعم لتنفيذها ، والتي تكون هي محط انظار دول العالم التي تعمل علي جذب العلماء لها.

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وفي ذلك السياق قال الدكتور محمود جلال، الباحث المصري ، إنه حصل على ذهبية معرض جنيف الدولي في عام 2015 بعد مشاركته باختراعين الأول اختراع المباني المعلقة للوقاية من الزلازل والثاني التوزيع الجانبي للأحمال والمباني شاهقة الارتفاع.



وأشار إلى أنه بعد مرور ٥ سنوات علي الابتكار تم الحصول على براءة الاختراع من الصين عن اختراع "التوزيع الجانبى للأحمال بالمبانى شاهقة الارتفاع بغرض تقليل اثار قوة الرياح والزلازل والتفجيرات مع زيادة المساحات المستغلة" .



وأوضح أن هذا الاختراع حاصل على براءة الاختراع من مكتب براءات الاختراع المصري، وفضية معرض جنيف الدولي للاختراعات، و فضية معرض الشرق الاوسط للاختراعات، وفضية معرض الصين للاختراعات.





