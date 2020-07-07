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مرأة

ماسك الخيار وخشب الصندل لعلاج الاسمرار والتسمم الشمسى

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:16 م
اسماء محمد
تعانى الكثير من السيدات والفتيات من اسمرار البشرة فى الصيف والتعرض للتسمم الشمسي الذي لايقف تأثيره على تغير لون البشرة فقط بل يحدث الكثير من الاعراض المزعجة مثل الرغبة فى حك الجلد .

يساعد ماسك الخيار وخشب الصندل على تهدئة البشرة التى تعانى من حروق الشمس واسمرار الصيف والتسمم الشمسى
عرض موقع " boldsky" طريقة عمل ماسك الخيار وخشب الصندل فى المنزل لعلاج حروق الشمس .
مكونات الماسك :
نصف ثمرة خيار 
القليل من مسحوق خشب الصندل
ملعقة لبن 
ملعقة عصير ليمون
طريقة عمل الماسك :
- اخلطى الخيار مع مسحوق خشب الصندل جيدا.
- ضيفي لبن وليمون وقلبي جيدا حتى تتكون عجينة متجانسة.
-      ضعى الماسك على الوجه حتى يتشربه من 10 لـ 15 دقيقة ثم قومى بغسل الوجه بالماء البارد

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