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منوعات

بوروندى تبدأ عمليات فحص شاملة للكشف عن كورونا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:48 ص
بوروندى تبدأ عمليات
بوروندى تبدأ عمليات فحص شاملة للكشف عن كورونا
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أ ش أ
أطلقت بوروندي حملة فحص شاملة لفيروس كورونا، في خطوة جديدة قامت بها الحكومة الجديدة لمكافحة انتشار الوباء.

وكان الرئيس البوروندي الجديد إيفاريست نداييشيميي، قد أعلن في الأسبوع الماضي أن الفيروس "عدو كبير للبورونديين" وتعهد "ببدء القتال ضد ذلك العدو".


ومع إطلاق الحملة في بوجومبورا، شوهد العديد من الأشخاص بشكل غير معتاد وهم يرتدون الأقنعة.. وتم إجراء 640 فحصا قياسيًا في اليوم الأول، وهو أعلى رقم منذ مارس عندما تم الإبلاغ عن الفيروس في البلاد.

يذكر أنه منذ تولي الرئيس الجديد منصبه في 18 يونيو، تم إجراء أكثر من 1900 اختبار مقارنة بـ 1200 فقط تم إجراؤها من قبل.


وتقول وزارة الصحة إن اختبار الحملة سيستمر من أجل إظهار حالة الفيروس في البلاد.

وقد أبلغت بوروندي حتى الآن عن تسجيل 191 حالة من 3200 فحص تم إجراؤها في الأشهر الثلاثة الماضية.
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