شوبير: صفقتان سوبر في الطريق إلى الأهلي.. وقيمة انتقال طاهر غير مبالغ فيها

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: "الأهلي سيتعاقد مع لاعب آخر أو اثنين، خلال فترة الانتقالات الصيفية، تعاقد مع طاهر محمد طاهر ويتبقى له مركزان فقط سيتم تدعيمهما، وذلك يعني أن الصفقات القادمة في أضيق الحدود".











وأشاد شوبير بتعاقد إدارة النادي الأهلي مع طاهر محمد طاهر، مشيرًا إلى أنه لاعب سوبر وأن قيمة الصفقة غير مبالغ فيها.

















وأضاف: "أحد نجوم الأهلي السابقين، انتقد في تصريحات له أمس القيمة المالية لصفقة طاهر محمد طاهر، لكنى لا أتفهم سبب ذلك، أرى أن 25 مليونا رقم عادي نظرًا لأسعار اللاعبين حاليًا في السوق".

