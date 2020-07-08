شوبير: صفقتان سوبر في الطريق إلى الأهلي.. وقيمة انتقال طاهر غير مبالغ فيها

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن اقتراب النادي الأهلي من إتمام صفقتين من العيار الثقيل، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، بعد إنهاء صفقة طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب.
وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: "الأهلي سيتعاقد مع لاعب آخر أو اثنين، خلال فترة الانتقالات الصيفية، تعاقد مع طاهر محمد طاهر ويتبقى له مركزان فقط سيتم تدعيمهما، وذلك يعني أن الصفقات القادمة في أضيق الحدود".
وأشاد شوبير بتعاقد إدارة النادي الأهلي مع طاهر محمد طاهر، مشيرًا إلى أنه لاعب سوبر وأن قيمة الصفقة غير مبالغ فيها.
وأضاف: "أحد نجوم الأهلي السابقين، انتقد في تصريحات له أمس القيمة المالية لصفقة طاهر محمد طاهر، لكنى لا أتفهم سبب ذلك، أرى أن 25 مليونا رقم عادي نظرًا لأسعار اللاعبين حاليًا في السوق".
وتوصل مسئولو الأهلي لاتفاق رسمي مع إدارة المقاولون العرب بشأن التعاقد مع طاهر محمد طاهر، نجم الذئاب، بداية من الموسم المقبل.