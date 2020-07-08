أهم الأخبار.. الرئيس يصدق على 9 قوانين جديدة.. مصر تحتل المركز الـ 9 عربيًا في ريادة الأعمال.. عروض روسية للمساعدة الفنية فى حل أزمة سد النهضة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات المهمة نستعرضها من خلال التقرير التالي:









صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 86 لسنة 2020 بربط موازنة الهيئة الزراعية للسنة المالية 2020.2021، وقانون رقم 87 لسنة 2020 بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2020.2021.











قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن الملايين من المصريين ينتظرون صدور قانون الإيجار القديم بفارغ الصبر لما له من أهمية كبيرة بالنسبة لهم، خاصة فى ظل شعور ملاك شقق الإيجار القديم بعدم الرضا عن القيمة الإيجارية التى يحصلون عليها من المستأجرين، نتيجة عدم زيادة الإيجار بالتوازى مع الأسعار في الفترة الحالية.









كشف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، عن نية بلاده في مواصلة التعاون الوثيق مع قارة أفريقيا؛ مؤكدا أن التطور اللاحق للشراكة بين روسيا القارة السمراء سيلعب دورا مهما في الشئون العالمية.









نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجرافا حول حصول مصر على المركز ال9 عربيًا في مؤشر نضوج ريادة الأعمال العربية 2020.









رغم هدوء الاحتجاجات نسبيا في إثيوبيا مثلما تقول السلطة، يستمر انقطاع الإنترنت في معظم أنحاء البلاد لليوم الثامن على التوالي، حيث فقد مواطنو ذلك البلد جميع وسائل التواصل، وذلك عقب مقتل المغني المعارض هاشالو هونديسا.









دخل جنود كتيبة نحشون التابعة للواء كفير إلى العزل في قاعدة عسكرية بمرتفعات الجولان بعد إصابة أحدهم بفيروس كورونا.





أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، أن موسكو عرضت على مصر والسودان وإثيوبيا تقديم المساعدة الفنية بخصوص أزمة سد النهضة.









قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن ارتفاع حرارة الجو مستمر، نظرًا لأن نسبة الرطوبة تكون مرتفعة خلال شهري يوليو وأغسطس، وهو ما يزيد من الشعور بحرارة الطقس، فضلا عن الشعور بالاختناق الشديد في الأماكن المغلقة، وغير جيدة التهوية.