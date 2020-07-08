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توك شو

مجرد تجارب.. استشاري مناعة: لم تتوصل أى دولة إلى لقاح لفيروس كورونا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 07:20 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قال الدكتور أشرف الفقي استشاري المناعة و التجارب السريرية بأمريكا، إن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الرذاذ فالمصاب عندما يكح أو يتحدث من الممكن أن يتسبب فى إصابة من بجواره.

وأضاف استشاري المناعة و التجارب السريرية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الشخص المصاب بفيروس كورونا يخرج من فمه بعض الرذاذ ولذلك من الممكن أن ينتقل الفيروس عن طريق الهواء.

واشار إلى أن الشخص الذى يستقل أى مواصلة عامة وكان قبله شخص مصاب من الممكن أن يصاب بفيروس كورونا لذلك نطالب الجميع بارتداء الكمامة للحد من الفيروس.

وأوضح الدكتور أشرف الفقي أن الأعداد فى أمريكا كثيرة، رغم التحذيرات والتعليمات التى ينادى بها المسؤولون.

وأشار الدكتور أشرف الفقي إلى أن، المسئولين فى أمريكا يطالبون الجميع بارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد ولكن بعض الأشخاص لا تلتزم ولذلك هناك إصابات جديدة. 

وتابع أشرف الفقي، إن الجميع يسعى للوصول للقاح لفيروس كورونا و حتى اليوم لم تصل إى دولة للقاح لفيروس كورونا، وما يتم الحديث عن مجرد فى مرحلة التجارب.

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