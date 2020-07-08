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أخبار العالم

رئيس البرازيل على تويتر: أتعافى بفضل هذا العقار .. وأشكر الرب

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:46 م
الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو
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قسم خارجي
ظهر رئيس البرازيل "جايير بولسونارو" المثير للجدل، على شعبه، مبشرًا لهم بتعافيه بشكل كبير من المرض الوبائي، وذلك بعد ساعات من إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، والذي أقال فيها وزير الصحة لديه، وفق ما ذكرت وسائل إعلام  أمريكية.

وقال بولسونارو إنه يشعر بالفعل بتحسن، عقب تناوله ما وصفه بالجرعة الثالثة من عقار هيدروكسي كلوروكين.

وكتب الرئيس البرازيلي على تويتر "المعترضون على هيدروكسي كلوروكين، لا يقدمون بدائل، أكره أن أقول إن حالتي تشهد تحسنا باستخدامه، والشكر للرب، سأبقى على قيد الحياة لفترة أطول".

وأصيب بولسونارو بكوفيد-19،  الثلاثاء، وذلك بعدما كان يعبر عن سخريته من الوباء قائلا إن الوباء مجرد انفلونزا عادية.

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