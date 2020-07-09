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رياضة

تدربنا على كرة الهدف الثاني ليلة المباراة.. محمد صلاح يعلق على تألقه أمام برايتون

الخميس 09/يوليه/2020 - 03:55 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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ياسمين تيسير
تحدث محمد صلاح، نجم المنتخب وفريق ليفربول الإنجليزي، عن أهدافه في مباراة الفريق أمس، الأربعاء، أمام برايتون ضمن الدوري الإنجليزي 

وأكد محمد صلاح في تصريحات لـ "سكاي سبورتس"، أن هدفه الثاني في مرمى برايتون تدرب عليه مع الفريق ليلة المباراة، مؤكدا أن "روبرتسون" صنع له الهدف، وهو ما أسعده كثيرا.

وأضاف محمد صلاح، أن الهدف الثاني أضاف الثقة والهدوء إلى لاعبي الفريق عقب هدف برايتون الأول الذي أعاد الأمل للفريق المنافس في الفوز بالمباراة.


وتابع محمد صلاح أن برايتون فريق جيد، وقدم مباراة رائعة والفوز عليه لم يكن بسهولة.

وأضاف محمد صلاح أن ليفربول كان محظوظا في بداية المباراة، مشيرا إلى أن الفريق امتلك الثقة منذ البداية وهو ما ظهر في أداء الفريق.

وكان محمد صلاح، قاد فريقه ليفربول، للفوز على نظيره نادي برايتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين، لبطولة الدوري الإنجليزي.

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