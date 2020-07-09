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فن

عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. نجوم الفن في الساحل الشمالي.. صور

الخميس 09/يوليه/2020 - 04:02 ص
نجوم الفن فى الساحل
نجوم الفن فى الساحل الشمالى
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أحمد إبراهيم
حالة من الجدل الواسع أثارها عدد من النجوم بعد ظهورهم معا فى الساحل الشمالى يقضون إجازاتهم الصيفية من دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات أو الحفاظ على التباعد الاجتماعي. 

وحرص عدد من النجوم، على التواجد دفعة واحدة في مكان واحد، والتقاط عدد من الصور معًا، حيث يقضون الإجازة برفقة عائلتهم.

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وظهر فى الصور كل من أحمد السقا وزوجته مها الصغير وأحمد رزق وزوجته وأشرف عبد الباقي وشيري عادل وخالد أنور ومصطفى خاطر ورشا بن معاوية والشيف علاء الشربينى.

كما أظهرت الصور والدة أحمد السقا وأبناء أحمد رزق وزوجته. 

من ناحية أخرى، ينتظر الفنان أحمد السقا، البدء فى تصوير مسلسله الجديد "نسل الأغراب" الذى يشاركه البطولة فيه أمير كرارة ويخرجه محمد سامى والذى يعرض فى رمضان المقبل.  

عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. نجوم الفن في الساحل الشمالي.. صور
عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. نجوم الفن في الساحل الشمالي.. صور
عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. نجوم الفن في الساحل الشمالي.. صور
عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. نجوم الفن في الساحل الشمالي.. صور
عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. نجوم الفن في الساحل الشمالي.. صور
عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. نجوم الفن في الساحل الشمالي.. صور
عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. نجوم الفن في الساحل الشمالي.. صور
عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. نجوم الفن في الساحل الشمالي.. صور
عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. نجوم الفن في الساحل الشمالي.. صور
عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. نجوم الفن في الساحل الشمالي.. صور
عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. نجوم الفن في الساحل الشمالي.. صور
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