بعد التأكيد على انتقاله عبر الهواء.. 5 خطوات لضمان سلامة الطعام وخلوه من كورونا





ولذلك يجب التأكد من سلامة الأطعمة، وغسلها بشكل جيد قبل الأستخدام، ووفقًا لما قدمه موقع "times of india" إليك أهم الطرق للحفاظ على سلامتك الصحية، والتأكد من سلامة الطعام.









خذ كل الاحتياطات اللازمة أثناء طهي الطعام وتخزينه، اغسل يديك بالصابون والماء قبل طهي طعامك أو تناوله، كما يجب غسل الخضار والفواكه جيدًا قبل طهيها أو تناولها، تأكد من أن مطبخك خالٍ من الآفات ، كما يتم غسل الأواني التي تستخدمها لطهي الطعام بشكل صحيح.





الجو الرطب في موسم الرياح الموسمية مثالي لنمو البكتيريا، لذا ، قم دائمًا بـ تخزين الأطعمة القابلة للتلف الخام والمطبوخة بشكل منفصل في الثلاجة، قم بتخزينها في حاوية محكمة الإغلاق وقم بتبريدها بمجرد وصولها إلى درجة حرارة الغرفة.





المياه غير المعالجة هي سبب شائع آخر للتسمم الغذائي، استخدم دائمًا المياه النظيفة لأغراض الشرب وطهي طعامك، اشرب الماء المغلي أو الماء فقط من جهاز تنقية.

يجب على المرء أيضًا تجنب استهلاك الخضراوات الورقية الخام مثل السبانخ والملفوف خلال هذا الموسم لأنه يمكن أن يزيد من خطر التسمم الغذائي، قم دائمًا بطهي طعامك بشكل صحيح وإعادة تسخين الطعام المحفوظ في الثلاجة جيدًا قبل تناوله، من المستحسن تناول الطعام المطبوخ الطازج يوميًا.