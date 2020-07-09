AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. واتساب يطرح ميزة جديدة.. فيفو تطلق هاتفها الأحدث iQOO Z1x 5G.. سامسونج تجلب ميزات كاميرا Galaxy S20 لهذه الهواتف

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:04 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
Advertisements
قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، ونستعرضها فيما يلي:


تعتزم علامة ريلمي Realme، المملوكة لشركة أوبو Oppo الصينية، إطلاق أحدث هواتفها الذكية والذى يحمل إسم Realme C11، والمخصص للفئة الإقتصادية ذات السعر مقابل القيمة، في الأسواق الهندية يوم 14 يوليو المقبل.


كشفت أحدث التسريبات التي ظهرت حول هاتف لينوفو المخصص للألعاب Lenovo Legion، عن تفاصيل جديدة حول هذا الإصدار الذي من المقرر الإعلان عنه لاحقًا هذا الشهر. 


أصدرت شركة سامسونج Samsung، تحديثا جديدا لهاتفي Galaxy A51 وGalaxy A71 بمجموعة من الميزات الجديدة من سلسلة Galaxy S20 الرئيسية.


أعلنت شركة كوالكوم Qualcomm، عن إصدار محدث من معالجها الرائد Snapdragon 865، المسمى Snapdragon 865 Plus، والذي تم تصميمه لتعزيز الأداء بنسبة 10 بالمائة تقريبا لتطبيقات الألعاب والذكاء الاصطناعي.


أعلنت شركة إل جي LG، عن أحدث إصدارات الشركة من مكبرات soundbar الصوتية، والتي تدعم تقنية اتصال بالبلوتوث إلى جانب تقنتي Dolby Atmos وDTX:S.


نشرت قناة يوتيوب الشهيرة Jimmy Is Promo، مقطع فيديو قصير يستعرض هاتف سامسونج المرتقب Galaxy Note 20 Ultra، والذي  من المقرر الإعلان عنه في 5 أغسطس المقبل، من خلال حدث Samsung Unpacked.


أتاحت خدمة التراسل الفوري واتساب WhatsApp، ميزة الملصقات المتحركة التي طال انتظارها لمستخدميه في جميع أنحاء العالم، وبحسب تقرير نشره موقع WABetaInfo، خلال الأسبوع الماضي، سيسمح واتساب للمستخدمين بتنزيل الملصقات المتحركة من جهات خارجية وتثبيتها على النظام الأساسي للمنصة.


أعلنت العلامة التجارية iQOO، التابعة لشركة فيفو رسميا، عن هاتفها الأحدث iQOO Z1x 5G، والذي يأتي  بعد أسابيع  من التسريبات والتشويق له، يشمل الجهاز جميع المواصفات وفقا للتوقعات التي ظهررته حوله، ولكن السعر هو المفاجأة الأكبر.


أثار فيروس كورونا المخاطر بالنسبة للشركات عندما يتعلق الأمر باستخدام القنوات الرقمية للتواصل مع  العملاء، لذا كشفت شركة فيسبوك عن أحدث أدواتها لمساعدة الشركات على استخدام تطبيق الأعمال واتساب بيزنس WhatsApp Business للتواصل مع عملائها..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. ميزة في واتس آب تخلصك من الإزعاج نهائيا.. جوجل تحظر الإعلانات التى تستنزف بطارية الهاتف

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. هل أزال مؤسس فيسبوك صوره المضحكة من تطبيق GIPHY قبل شرائه؟.. رسميا.. سامسونج تعلن عن هاتف Galaxy A21s

هاتف OnePlus 8T سيتفوق على Galaxy Note 20 لهذا السبب.. فيديو

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تحديث لـ واتساب يجلب ميزات جديدة.. حملة تجسس كبيرة تستهدف مستخدمي المتصفح الأكثر استخداما

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أفضل 4 تطبيقات بديلة لـ واتساب.. وتويتر تزيل مقطع فيديو لـ ترامب للمرة الثانية

الحق العرض.. اشترى Samsung Galaxy Note 9 نسخة 128 جيجا بايت بـ 5700 جنيه.. تفاصيل

ترشيحاتنا

فرنسا تجري مناورات مشتركة مع قبرص واليونان وإيطاليا بالبحر المتوسط

تأجيل جلسة نظر استئناف حسام حبيب على حكم حبسه سنة لجلسة 3 سبتمبر

زلزال بقوة 3.8 درجة بخليج السويس

بعد ضم طاهر محمد طاهر.. 3 صفقات جديدة على رادار الأهلي

اقتتال داخلي.. مقتل 12 شخصا في اشتباكات بين ميليشيات الوفاق بليبيا

بـ توب أبيض .. منة فضالي تبرز جمالها بإطلالة كاجوال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربة حظ.. سيدة تصبح مليونيرة بين ليلة وضحاها برصيد 50 مليون دولار

غني بمضادات الأكسدة ويقوي المناعة.. طبيب ينصح بشرب العصير الأخضر المخفوق

شاهد.. لحظة إنقاذ طفل ألقته والدته من الطابق الثالث لمبنى يحترق