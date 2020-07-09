أخبار العلوم والتكنولوجيا.. واتساب يطرح ميزة جديدة.. فيفو تطلق هاتفها الأحدث iQOO Z1x 5G.. سامسونج تجلب ميزات كاميرا Galaxy S20 لهذه الهواتف

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، ونستعرضها فيما يلي:
تعتزم علامة ريلمي Realme، المملوكة لشركة أوبو Oppo الصينية، إطلاق أحدث هواتفها الذكية والذى يحمل إسم Realme C11، والمخصص للفئة الإقتصادية ذات السعر مقابل القيمة، في الأسواق الهندية يوم 14 يوليو المقبل.
كشفت أحدث التسريبات التي ظهرت حول هاتف لينوفو المخصص للألعاب Lenovo Legion، عن تفاصيل جديدة حول هذا الإصدار الذي من المقرر الإعلان عنه لاحقًا هذا الشهر.
أصدرت شركة سامسونج Samsung، تحديثا جديدا لهاتفي Galaxy A51 وGalaxy A71 بمجموعة من الميزات الجديدة من سلسلة Galaxy S20 الرئيسية.
أعلنت شركة كوالكوم Qualcomm، عن إصدار محدث من معالجها الرائد Snapdragon 865، المسمى Snapdragon 865 Plus، والذي تم تصميمه لتعزيز الأداء بنسبة 10 بالمائة تقريبا لتطبيقات الألعاب والذكاء الاصطناعي.
أعلنت شركة إل جي LG، عن أحدث إصدارات الشركة من مكبرات soundbar الصوتية، والتي تدعم تقنية اتصال بالبلوتوث إلى جانب تقنتي Dolby Atmos وDTX:S.
نشرت قناة يوتيوب الشهيرة Jimmy Is Promo، مقطع فيديو قصير يستعرض هاتف سامسونج المرتقب Galaxy Note 20 Ultra، والذي من المقرر الإعلان عنه في 5 أغسطس المقبل، من خلال حدث Samsung Unpacked.
أتاحت خدمة التراسل الفوري واتساب WhatsApp، ميزة الملصقات المتحركة التي طال انتظارها لمستخدميه في جميع أنحاء العالم، وبحسب تقرير نشره موقع WABetaInfo، خلال الأسبوع الماضي، سيسمح واتساب للمستخدمين بتنزيل الملصقات المتحركة من جهات خارجية وتثبيتها على النظام الأساسي للمنصة.
أعلنت العلامة التجارية iQOO، التابعة لشركة فيفو رسميا، عن هاتفها الأحدث iQOO Z1x 5G، والذي يأتي بعد أسابيع من التسريبات والتشويق له، يشمل الجهاز جميع المواصفات وفقا للتوقعات التي ظهررته حوله، ولكن السعر هو المفاجأة الأكبر.
أثار فيروس كورونا المخاطر بالنسبة للشركات عندما يتعلق الأمر باستخدام القنوات الرقمية للتواصل مع العملاء، لذا كشفت شركة فيسبوك عن أحدث أدواتها لمساعدة الشركات على استخدام تطبيق الأعمال واتساب بيزنس WhatsApp Business للتواصل مع عملائها..