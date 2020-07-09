مستشار ترامب: نأمل في التوصل إلى لقاح كورونا نهاية 2020

أعرب كبير أطباء البيت الابيض مستشار الرئيس الامريكي، أنتوني فاوتشي، اليوم الخميس، عن أمله في جاهزية لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بنهاية العام الجاري 2020، أو مطلع العام المقبل 2021.





وتستمر جهود الشركات لتطوير لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومنهم شركة كندية تستعد لإنتاج لقاح نباتي لمرضى كورونا.





وتأتي جهود إنتاج هذا اللقاح نتيجة للتعاون بين شركتين هما، (GlaxoSmithKline (GSK) وشركة (ميديكاجو - Medicago) الكندية المتخصصة في الصيدلة البيولوجية وإنتاج الأدوية النباتية لتطوير وتصنيع لقاح نباتي لمرضى كورونا، وفقا لموقع "فارماتيكوال تيكنولوجي" التكنولوجيا الصيدلانية .





واتبعت شركة ميديكاجو خطة عمل تعتمد على محاكاة للفيروس المستجد وكيفية تمكنه من التعرف على الجهاز المناعي ومهاجمته، ويتضمن التعاون بين الشركتين دمج هذه المعلومات بنظام الشركة الأخرى GSK لتصنيع اللقاح، وتتضمن تقنية تصنيع الدواء استخدام أوراق النبات كمواد حيوية لتحفيز الجسم على إنتاج بروتين S-spike.









وسيتم إنتاج هذا اللقاح النباتي بغرض تعزيز الاستجابة المناعية فهو يعمل كمادة مساعدة لتحفيز إنتاج الأجسام المضادة لمقاومة المرض، وهذا ما تم إثبات فعاليته في التجارب ما قبل السريرية بعد إعطاء جرعة واحدة من هذه المادة المساعدة لشخص مريض ولاحظ الأطباء زيادة إنتاج الأجسام المضادة.