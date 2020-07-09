مقتل 35 جنديا و30 مفقودا في هجوم على الجيش النيجيري

شن متشددون هجوما إرهابيا على الجيش النيجيري، ما أسفر عن مقتل 35 شخصا على الأقل و30 مفقودا. بحسب قناة العربية.





وكانت وسائل إعلام نيجيرية قد أفادت أمس الاربعاء بأن مالا يقل عن 23 عسكريًا نيجيريًا قتلوا في كمين نصبه جهاديون على طريق رئيسي في شمال شرق البلاد.





وأوضحت المصادر لوكالة فرانس برس أنّ الهجوم وقع الثلاثاء على بعد حوالى 40 كلم من مدينة مايدوجوري، مهد جماعة بوكو حرام الجهادية.

وتقوم حركة بوكو حرام المتشددة بشن هجمات على الجيش الحكومي تسفر عن قتل وإصابة العشرات منه، فيما تمارس الإرهب لترويع المواطنين.

وتسببت الحركة خلال الشهر الماضي في قتل أكثر من 100 جندي وعسكري نيجيري في هجمات شنتها على الجيش.