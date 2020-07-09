AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مقتل 35 جنديا و30 مفقودا في هجوم على الجيش النيجيري

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:07 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
شن متشددون هجوما إرهابيا على الجيش النيجيري، ما أسفر عن مقتل 35 شخصا على الأقل و30 مفقودا. بحسب قناة العربية.

وكانت وسائل إعلام نيجيرية قد أفادت أمس الاربعاء بأن مالا يقل عن 23 عسكريًا نيجيريًا قتلوا في كمين نصبه جهاديون على طريق رئيسي في شمال شرق البلاد.

وأوضحت المصادر لوكالة فرانس برس أنّ الهجوم وقع الثلاثاء على بعد حوالى 40 كلم من مدينة مايدوجوري، مهد جماعة بوكو حرام الجهادية.
وتقوم حركة بوكو حرام المتشددة بشن هجمات على الجيش الحكومي تسفر عن قتل وإصابة العشرات منه، فيما تمارس الإرهب لترويع المواطنين.
وتسببت الحركة خلال الشهر الماضي في قتل أكثر من 100 جندي وعسكري نيجيري في هجمات شنتها على الجيش.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بشرى سارة للمصريين.. تخطينا ذروة كورونا ومعدل أرقام الإصابات في انخفاض

تأجيل جلسة نظر استئناف حسام حبيب على حكم حبسه سنة لجلسة 3 سبتمبر

اقتتال داخلي.. مقتل 12 شخصا في اشتباكات بين ميليشيات الوفاق بليبيا

حفيدة رجاء الجداوي تودعها بصور نادرة ورسالة مؤثرة | شاهد

عثر على حقيبة مجوهرات.. رئيس الوزراء يكلف بعلاج "سائق التوك توك" الأمين

نجم ليفربول يداعب محمد صلاح بسبب هدف الفرعون في برايتون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربة حظ.. سيدة تصبح مليونيرة بين ليلة وضحاها برصيد 50 مليون دولار

غني بمضادات الأكسدة ويقوي المناعة.. طبيب ينصح بشرب العصير الأخضر المخفوق

شاهد.. لحظة إنقاذ طفل ألقته والدته من الطابق الثالث لمبنى يحترق