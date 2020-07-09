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أخبار العالم

حظر توريد السلاح.. الجزائر وإيطاليا تطالبان بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:14 م
الجزائر وإيطاليا
الجزائر وإيطاليا تطالبان بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا
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شيماء مصطفى
أكدت الجزائر وإيطاليا، ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا واستئناف الحوار الليبي للتوصل إلى حل سياسي شامل يضمن وحدة البلاد وسيادتها.

ووفقًا لوزارة الخارجية الجزائرية، جاء ذلك خلال اجتماع بين الوزير صبري بوقدوم، ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، خلال زيارة الأول إلى ايطاليا.


وتطرقت المحادثات بين الجانبين إلى التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الوضع في ليبيا.

وأشار الطرفان إلى ضرورة الوصول لمعالجة هذه الأزمة في ظل التدهور الخطير الذي يشهده الميدان في ليبيا وانعكاساته الوخيمة على جهود التسوية وأمن دول الجوار.

وشدد الجانبان على ضرورة تسريع العمل على التوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار واستئناف الحوار الليبي للتوصل إلى حل سياسي شامل يضمن وحدة وسيادة ليبيا ويحقق التطلعات المشروعة والخيارات الحرة للشعب الليبي.

وأكدا ضرورة الاحترام التام والصارم لحظر توريد السلاح إلى ليبيا وفق قرارات مجلس الأمن.
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