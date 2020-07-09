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أخبار العالم

الصحة الإسرائيلية: 16 ألف إصابة نشطة بفيروس كورونا

الخميس 09/يوليه/2020 - 07:29 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت وزارة الصحة الإٍسرائيلية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا في البلاد لأكثر من 16 ألف إصابة.

وأشارت الوزارة إلى أنه  منذ منتصف الليل وحتى الساعة السابعة من مساء اليوم تم تسجيل 922 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى وفاة اثنين.

ويرتفع بذلك عدد الوفيات من جراء الاصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 348 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المرضى الذين يخضعون لأجهزة التنفس الصناعي 39 مريضا.

ولفتت إلى أن عدد الاصابات النشطة بلغ 16025 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 34825 إصابة.

وكانت مسؤولة كبيرة في وزارة الصحة الإسرائيلية وأعلنت استقالتها بسبب سياسة الفتح السريع للاقتصاد؛ والتي أدت إلى ارتفاع الإصابات اليومية بالفيروس من بضع عشرات في مطلع يونيو إلى أكثر من 1000 إصابة بوميا خلال الأيام الماضية.
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