بعد واقعة قطار أسوان.. برلماني يطالب بإطلاق حملات توعية بخطورة إهمال الأطفال

وتابع النائب حديثه:" أنه شهد خلال الفترة الماضية واقعة قاسية لطفل أسرته تركته ولا يعرف اى شئ وقام بأخذه الى المجلس القومى للإعاقة ثم قام بالاتصال بخط نجدة الطفل الذين على الفور قاموا بالاستجابة واخذه الى دار الرعاية.

وتبلغ لقسم مصر الجديدة من أحد الأشخاص "مقيم بالمطرية بأنه أثناء قيامه بالتنزه بمنطقة الميريلاند برفقة نجله 9 سنوات "لديه ظروف صحية خاصة" مقيم "بالمرج طرف والدته "طليقة المذكور" ، وعقب توجهه لشراء حلوى لنجله فوجئ باختفاء الأخير.









وتبين عدم صحة رواية المبلغ الذى أقر أنه على خلافات مع طليقته (والدة الطفل) وأنها تزوجت من آخر ولا ترغب فى تواجد نجلها بصحبتها، كما أنه تزوج من أخرى رفضت رعاية نجله، ورغبةً منه فى التخلص من نجله قام بإصطحابه لمحطة قطار الجيزة ووضعه بالقطار المتجه إلى محافظة أسوان تاركًا ورقة بجيبه يلتمس خلالها إيداع نجله بإحدى دور الرعاية.