بعد واقعة قطار أسوان.. برلماني يطالب بإطلاق حملات توعية بخطورة إهمال الأطفال

قال خالد حنفى عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إن المجتمع والقانون يجرمان اهمال الاباء والامهات للاطفال ويمنع الإساءة إليهم، موكدًا أن قانون الطفل تضمن نصوصا صريحة فى هذا الأمر تضمن حقوق ذوى الاعاقة.
وأضاف "حنفى" لـ"صدى البلد"، أن ظواهر التخلى عن الأطفال من جانب آبائهم سواء عن طريق ترك الطفل فى القطار او فى اي مكان اخر انتشرت بشكل كبيرة خلال الفترة المقبلة وينبغي أن يكون هناك حلول جادة للقضاء عليها عن طريق التوعية الجادة عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وتابع النائب حديثه:" أنه شهد خلال الفترة الماضية واقعة قاسية لطفل أسرته تركته ولا يعرف اى شئ وقام بأخذه الى المجلس القومى للإعاقة ثم قام بالاتصال بخط نجدة الطفل الذين على الفور قاموا بالاستجابة واخذه الى دار الرعاية.