AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بعد واقعة قطار أسوان.. برلماني يطالب بإطلاق حملات توعية بخطورة إهمال الأطفال

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:25 م
أهمال الاطفال
أهمال الاطفال
Advertisements
حسن رضوان
قال خالد حنفى عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إن المجتمع والقانون يجرمان اهمال الاباء والامهات للاطفال ويمنع الإساءة إليهم، موكدًا أن قانون الطفل تضمن نصوصا صريحة فى هذا الأمر تضمن حقوق ذوى الاعاقة.




وأضاف "حنفى" لـ"صدى البلد"، أن ظواهر التخلى عن الأطفال من جانب آبائهم سواء عن طريق ترك الطفل فى القطار او فى اي مكان اخر انتشرت بشكل كبيرة خلال الفترة المقبلة وينبغي أن يكون هناك حلول جادة للقضاء عليها عن طريق التوعية الجادة عبر وسائل الإعلام المختلفة.


وتابع النائب حديثه:" أنه شهد خلال الفترة الماضية واقعة قاسية لطفل أسرته تركته ولا يعرف اى شئ وقام بأخذه الى المجلس القومى للإعاقة ثم قام بالاتصال بخط نجدة الطفل الذين على الفور قاموا بالاستجابة واخذه الى دار الرعاية.


وتبلغ لقسم مصر الجديدة من أحد الأشخاص "مقيم بالمطرية بأنه أثناء قيامه بالتنزه بمنطقة الميريلاند برفقة نجله 9 سنوات "لديه ظروف صحية خاصة" مقيم "بالمرج طرف والدته "طليقة المذكور" ، وعقب توجهه لشراء حلوى لنجله فوجئ باختفاء الأخير.


وتبين عدم صحة رواية المبلغ الذى أقر أنه على خلافات مع طليقته (والدة الطفل) وأنها تزوجت من آخر ولا ترغب فى تواجد نجلها بصحبتها، كما أنه تزوج من أخرى رفضت رعاية نجله، ورغبةً منه فى التخلص من نجله قام بإصطحابه لمحطة قطار الجيزة ووضعه بالقطار المتجه إلى محافظة أسوان تاركًا ورقة بجيبه يلتمس خلالها إيداع نجله بإحدى دور الرعاية. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركه في القطار .. النائب العام يأمر بحبس أب عرّض حياة نجله ذي الاحتياجات الخاصة للخطر

تركه داخل القطار.. الأمن يكشف لغز تخلص أب من نجله بالمطرية

اهم الاخبار.. لغز تخلص أب من نجله في القطار.. تأييد إعدام قاتل المصرفية نيفين لطفي.. قطع المياه عن مناطق بالقاهرة

أب بلا قلب.. أدعى اختفاء نجله "ذو الاحتياجات الخاصة" في حديقة بالقاهرة.. والحقيقة: خلافات مع طليقته جعلته يترك الطفل في قطار أسوان.. والنيابة: حبس المتهم وإيداع الضحية دار رعاية

بعد واقعة المطرية.. برلمانية: يجب سن قانون رادع يجرم سوء معاملة الآباء للأبناء

ترشيحاتنا

طارق شوقي يتحدث عن ما حققته مصر في التعليم أثناء وباء كورونا بندوة إلكترونية للبنك الدولي

بشرى .. الصحة تعلن تفاصيل أعداد إصابات ووفيات كورونا اليوم

في بيان رسمي.. الكاف يحسم مصير تصفيات أمم أفريقيا وكأس العالم

فرنسا تواصل الضغط على رقبة أردوغان.. الإعلان عن مناورات مع 3 دول مجاورة لتركيا

20 حالة تراجع.. انحسار وفيات كورونا في مصر

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الحلبة قبل النوم؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غطت في النوم وهي ترضعها.. أم تتسبب في وفاة طفلتها بعد 3 أيام من الولادة

أسباب الانتفاخ تحت العينين وعلاجه بوصفات طبيعية

أغرب جنازة في العالم.. ذهب لدفن والدته فاكتشف وجود جثة سيدة أخرى في النعش