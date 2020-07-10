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فن

نوال الزغبي تحذر من التعامل مع هؤلاء .. من هم؟

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:17 ص
نوال الزغبي
نوال الزغبي
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شروق ابراهيم
دائما ما تنشر الفنانة اللبنانية نوال الزغبي اقوال مأثورة وتشاركها مع جمهورها عبر حسابتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي. 

وغردت نوال الزغبي عبر حسابها بموقع التدوين الاجتماعي تويتر قائلة :" خذ حذرك من إثنين جائع جمع قرشين وجاهل حفظ سطرين". 

يذكر أن آخر ألبومات نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغاني متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة.
طرحت نوال الزغبي مؤخرا أغنية "اتحاربت" كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان، ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.

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