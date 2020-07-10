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محافظات

حملة مكبرة على المقاهى بدمياط لضبط غيرالملتزمين بالإجراءات الاحترازية

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:59 ص
صدى البلد
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زينب الزغبي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ ،بمحافظة دمياط،  برئاسة متولى حسن محمد رئيس مجلس مدينة ومركز كفر البطيخ ، حملة موسعة على الكافتيريات والمقاهي والمطاعم للتأكد من الالتزام بجميع الاشتراطات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


قامت الحملة بالمرور على عدد كبير من المحال التجارية والكافيهات ، للتأكد من عدم تعدي نسبة الأشغال 25٪ من الطاقة الاستيعابية للمنشأة وكذا الالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وعدم تقديم الشيشة فضلًا عن ارتداء الكمامة ومهمات الوقاية وتوفير أدوات ورقية تستخدم لمرة واحدة، و كذلك غلق المنشأة فى تمام العاشرة مساءًا.


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جاءت الحملة بالاشتراك مع ادارة المتابعة بالمحافظة ، وتنفيذًا لتعليمات  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف المتابعات على كافة المنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين وذلك لمتابعة تطبيق الضوابط والاشتراطات الوقائية والمعايير الصحية المُعلن عنها مسبقًا لتنظيم عملية الفتح التدريجي لبعض الأنشطة والتى بدأت منذ مطلع الأسبوع الماضي.


أسفرت الحملة عن مصادرة عدد 51 ورقة معسل و 19 حجر معسل و6 كأس زجاجي و12 كوب زجاج وعدد 7 كراسي بلاستيك وعدد 2 ترابيزة و2 كرسي خشب وذلك بمدينة كفر البطيخ ،وتم تحرير المحاضر القانوينة للمخالفين.

حملة مكبرة على المقاهى بدمياط لضبط غيرالملتزمين بالإجراءات الاحترازية
حملة مكبرة على المقاهى بدمياط لضبط غيرالملتزمين بالإجراءات الاحترازية
حملة مكبرة على المقاهى بدمياط لضبط غيرالملتزمين بالإجراءات الاحترازية
حملة مكبرة على المقاهى بدمياط لضبط غيرالملتزمين بالإجراءات الاحترازية
حملة مكبرة على المقاهى بدمياط لضبط غيرالملتزمين بالإجراءات الاحترازية
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