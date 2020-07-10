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مرأة

بإطلالة عصرية.. زوجة أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها

الجمعة 10/يوليه/2020 - 08:15 ص
زوجة أحمد زاهر
زوجة أحمد زاهر
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هاجر هانئ
حرصت هدى زوجة الفنان أحمد زاهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور جديدة في أحدث ظهور لها.

وتألفت زوجة احمد زاهر فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بلوزة باللون الكحلى ومزين بالدوائرالبيضاء و نسقت معها جاكيت جينز باللون الفاتح .

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ولم تتكلف زوجة احمد زاهر فى ارتداء الاكسسوارات ولكنها اعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، وقد حازت صورها اعجاب متابعيها على إنستجرام.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة احمد زاهر على خصلات شعرها القصير المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج الجذاب و المميز الذى كشف عن جمالها.

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