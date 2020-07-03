بمكياج جذاب.. زوجة أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها

حرصت هدى زوجة الفنان أحمد زاهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة من احدث ظهور لها.
تألقت زوجة أحمد زاهر فى الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان باللون البيج واتسم التصميم بالنقوشات البسيطة و الغير مبالغ فيها التى زادت من جمالها و كشفت عن رشاقتها.
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وتزينت زوجة احمد زاهر ببعض الإكسسوارات العصرية و الأنيقة، كما ارتدت حقيبة يد متوسطة الحجم باللون الذهبى، وقد نالت صورها اعجاب متابعيها على الانستجرام.
ومن الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة أحمد زاهر على خصلات شعرها القصير المنسدله، ووضع لها خبير وحيد ماهر مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة التى كشفت عن جمالها.