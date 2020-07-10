سحب لقب الوصيفة الثانية لـ ملكة جمال الأناقة من هبة فؤاد.. اعرف السبب

أعلنت إدارة مسابقة ملكة جمال الأناقة miss elegant عن سحب لقب الوضيفة الثانية من ممثلتها هبة فؤاد، والتي قد حصلت عليها في فاعليات المسابقة لعام 2020، وقام المشرفون على المسابقة ايضا بسحب اللقب الشرفي بملكة السياحة miss tourism منها ايضا.
وأفدمت إدارة المسابقة على هذا الفعل بعدما نبهت الوصيفة الثانية أكثر من مرة على تنفيذ ما طرحته من أفكار أمام لجنة التحكيم، وذلك لتكون عضو فعال في المسابقة وتخدم الوطن وتعمل على تنشيط السياحة الداخلية، وهي احد المعايير التي تم اختيار المتسابقات على اساسها.
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وصرح محمود نجاح مؤسس المسابقة، أنه لم يتم إلي الآن منذ مارس الماضي أخذ أي خطوة جدية لإظهار جدية حصولها على اللقب، مع عدم بذل أي مجهود، وذلك رغم التنبيه علي جميع المتسابقات ولكن كان التجاهل التام هو ردها على إدارة المسابقة.
وأفدمت إدارة المسابقة على هذا الفعل بعدما نبهت الوصيفة الثانية أكثر من مرة على تنفيذ ما طرحته من أفكار أمام لجنة التحكيم، وذلك لتكون عضو فعال في المسابقة وتخدم الوطن وتعمل على تنشيط السياحة الداخلية، وهي احد المعايير التي تم اختيار المتسابقات على اساسها.
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وصرح محمود نجاح مؤسس المسابقة، أنه لم يتم إلي الآن منذ مارس الماضي أخذ أي خطوة جدية لإظهار جدية حصولها على اللقب، مع عدم بذل أي مجهود، وذلك رغم التنبيه علي جميع المتسابقات ولكن كان التجاهل التام هو ردها على إدارة المسابقة.
ونوه نجاح، الى انه بناء على ذلك اسقطت إدارة مسابقة ملكة جمال الأناقة استخدام ألقاب الوصيفة الثانية واللقب الشرفي ملكة السياحة مرة ثانية، والتعامل الرسمي ليفي جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
وأضاف نجاح، إلى انه تم سحب ايضا لقب الوصيفة الثالثة للموسم الخامس للمسابقة، والتي كانت قد حصلت عليه هدير عبد الرزق، وذلك لرفضها الإمضاء علي بنود العقد وكان ردها بالنص: "لا مش همضي على حاجه انا مقدرش التزم بيها".
وأضاف نجاح، إلى انه تم سحب ايضا لقب الوصيفة الثالثة للموسم الخامس للمسابقة، والتي كانت قد حصلت عليه هدير عبد الرزق، وذلك لرفضها الإمضاء علي بنود العقد وكان ردها بالنص: "لا مش همضي على حاجه انا مقدرش التزم بيها".
وأوضح نجاح أن المسابقة كانت متوقفة عن أنشطتها لمدة 4 شهور خوفًا على المتسابقات أثناء جائحة فيروس كورونا، وخلال فترة الحظر، والتي بالتبعية تم توقف جميع التجمعات للمتسابقات، ولكن في نفس الوقت كان هناك بعض الأنشطة التي كانت تطلب من المتسابقات للقيام بها من المنزل للتفاعل الإيجابي مع الأحداث.
وتابع نجاح، أن الوصيفة الثانية هبة فؤاد دائما ما ترفض القيام بهذه المهام، لافتًا إلى أنه كان من ضمن بنود الاتفاق وجود تفاعل على السوشيال ميديا وهذا شرط من شروط المسابقة ولم تنفذ منه أي شيءٍ.
وتابع نجاح، أن الوصيفة الثانية هبة فؤاد دائما ما ترفض القيام بهذه المهام، لافتًا إلى أنه كان من ضمن بنود الاتفاق وجود تفاعل على السوشيال ميديا وهذا شرط من شروط المسابقة ولم تنفذ منه أي شيءٍ.
وأشار نجاح، إلى أنه ايضا تم سحب اللقب كذلك من الوصيفة الرابعة إيريني طلعت لـ إخلالها بشروط المسابقة، على أن تمنح ألقاب الوصيفات المتسابقات اللاتي حصلن على ألقاب شرفية.