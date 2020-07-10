سحب لقب الوصيفة الثانية لـ ملكة جمال الأناقة من هبة فؤاد.. اعرف السبب

miss tourism منها ايضا.



وأفدمت إدارة المسابقة على هذا الفعل بعدما نبهت الوصيفة الثانية أكثر من مرة على تنفيذ ما طرحته من أفكار أمام لجنة التحكيم، وذلك لتكون عضو فعال في المسابقة وتخدم الوطن وتعمل على تنشيط السياحة الداخلية، وهي احد المعايير التي تم اختيار المتسابقات على اساسها.



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وصرح محمود نجاح مؤسس المسابقة، أنه لم يتم إلي الآن منذ مارس الماضي أخذ أي خطوة جدية لإظهار جدية حصولها على اللقب، مع عدم بذل أي مجهود، وذلك



رغم التنبيه علي جميع المتسابقات ولكن كان التجاهل التام هو ردها على إدارة المسابقة. أعلنت إدارة مسابقة ملكة جمال الأناقة miss elegant عن سحب لقب الوضيفة الثانية من ممثلتها هبة فؤاد، والتي قد حصلت عليها في فاعليات المسابقة لعام 2020، وقام المشرفون على المسابقة ايضا بسحب اللقب الشرفي بملكة السياحةوصرح محمود نجاح مؤسس المسابقة، أنه لم يتم إلي الآن منذ مارس الماضي أخذ أي خطوة جدية لإظهار جدية حصولها على اللقب، مع عدم

ونوه نجاح، الى انه بناء على ذلك اسقطت إدارة مسابقة ملكة جمال الأناقة استخدام ألقاب الوصيفة الثانية واللقب الشرفي ملكة السياحة مرة ثانية، والتعامل الرسمي ليفي جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.



وأضاف نجاح، إلى انه تم سحب ايضا لقب الوصيفة الثالثة للموسم الخامس للمسابقة، والتي كانت قد حصلت عليه هدير عبد الرزق، وذلك لرفضها الإمضاء علي بنود العقد وكان ردها بالنص: "لا مش همضي على حاجه انا مقدرش التزم بيها".





وأوضح نجاح أن المسابقة كانت متوقفة عن أنشطتها لمدة 4 شهور خوفًا على المتسابقات أثناء جائحة فيروس كورونا، وخلال فترة الحظر، والتي بالتبعية تم توقف جميع التجمعات للمتسابقات، ولكن في نفس الوقت كان هناك بعض الأنشطة التي كانت تطلب من المتسابقات للقيام بها من المنزل للتفاعل الإيجابي مع الأحداث.



وتابع نجاح، أن الوصيفة الثانية هبة فؤاد دائما ما ترفض القيام بهذه المهام، لافتًا إلى أنه كان من ضمن بنود الاتفاق وجود تفاعل على السوشيال ميديا وهذا شرط من شروط المسابقة ولم تنفذ منه أي شيءٍ.



